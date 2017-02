"Noi Due e il Nostro Mondo" alla Circoscrizione 7 di Vicenza

Fino al 10 aprile si potrà visitare "Noi Due e il Nostro Mondo", mostra di pittura di Renata Padovani e Gilda Guiotto dell'Associazione Amici per l'Arte. L'evento è a cura dell'Associazione Amici per l'Arte alla Circoscrizione 7 di Vicenza (Zona Ferrovieri) in via Vaccari 107. Info: 0444.511669 - 338.7584031. La mostra è visitabile in orari di apertura della Circoscrizione: dal lunedì al venerdì 9-12.30, martedì e giovedì 16.30-18. Ingresso libero.

ELENCO MOSTRE