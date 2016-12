Natale 2016 e Epifania 2017: tutti i presepi nella provincia di Vicenza

TUTTI I PRESEPI A VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Numerosi i presepi da visitare nella provincia di Vicenza per il periodo delle festività natalizie fino a gennaio 2017 dal singolare "Presepe sull'Acqua" a Laghi allo storico "Presepe nel Fossato" a Marostica e al suggestivo "Presepe di Bariola" a Valli del Pasubio fino al percorso biblico di "Evangelium" a Dueville, al "Presepe Storico Sincronizzato" di Novoledo di Villaverla e al "Presepe del Futuro" di Cornedo Vicentino. In evidenza anche le varie mostre presepiste a Castelgomberto, Caltrano, Caldogno, Lastebasse e Treschè Conca di Roana.

L'elenco completo dei presepi sul territorio berico:

1 - Presepe sull'Acqua a Laghi. Una delle magie del Natale è certamente il singolare "Presepe sull'Acqua" a Laghi nelle Prealpi Vicentine a confine con il Trentino. L'opera, realizzata da artisti e artigiani locali, è stata collocata proprio al centro di uno dei due laghi dominante la vallata per un effetto natalizio incredibile. Il presepe galleggiante, meta di molti turisti per il suo contesto fiabesco tra le montagne, è composto semplicemente dalla capanna di legno con Giuseppe e Maria insieme al Bambin Gesù oltre al bue e all'asinello. Si potrà visitare fino a domenica 8 gennaio 2017.

2 - Presepe nel Fossato del Castello Inferiore a Marostica. La Compagnia delle Mura ha realizzato il bellissimo "Presepe nel Fossato" del Castello Inferiore di Marostica a personaggi giganti con la raffigurazione della Natività. L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2017.

3 - Magico Presepe di Bariola a Sant'Antonio di Valli del Pasubio. Uno dei presepi più suggestivi del territorio berico è sicuramente il "Magico Presepe di Bariola" a Sant'Antonio di Valli del Pasubio in contrada Bariola a 630 metri di altitudine. L'opera maestosa con personaggi a grandezza naturale ritrae nei vari angoli dell'abitato dai portoni secenteschi ai focalari neri di fuliggine immagini malinconiche della civiltà rurale valleogrìna: boscaioli, contadini, falegnami, arrotini e casari. Si incontrano tutte le figure lungo il vecchio selciato, che si snoda per mezzo chilometro nei vicoli della contrada e che accompagna le scene di vita familiare nell’intimità casalinga fino ad arrivare alla Natività. Il presepe sarà visitabile da sabato 24 dicembre 2016 fino al 31 gennaio 2017 dalle 8.30 alle 24.

4 - Presepe del Futuro: Siamo Tutti Cittadini del Mondo a Cornedo Vicentino. Dal 16 dicembre 2016 all'8 gennaio 2017 è stato allestito il "Presepe del Futuro: Siamo Tutti Cittadini del Mondo" presso le ex-scuole elementari San Lazzaro a Cornedo Vicentino con una versione originale della Natività senza snaturare il suo significato tradizionale. E' stato realizzato un "collage artistico", prendendo spunto dalle migrazioni, dalle guerre, dalle calamità naturali e dalla crisi economica grazie al lavaro di 17 artisti. Ad esempio lo sfondo del presepe ad opera del fotografo Ronald Menti si riferisce al dramma dei migranti. Ingresso libero.

5 - Evangelium: La Storia della Salvezza a Dueville. Nell'ex coro della Chiesa Arcipretale di Dueville il "Gruppo Presepio" ha allestito il suggestivo percorso biblico guidato "Evangelium: La Storia della Salvezza", che ripercorre la storia della venuta di Gesù Cristo attraverso 13 scene principali con personaggi a grandezza naturale dall'annuncio dei profeti alla nascita nella grotta di Betlemme fino alla crocifissione. Non un classico presepe, ma una forma di evangelizzazione alla riscoperta della fede. Orari di apertura: 8, 11 e 18 dicembre, dal 25 dicembre all’8 gennaio tutti i giorni (chiuso il 31 dicembre); 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio dalle 14 alle 18 (aperto su prenotazione fino al periodo pasquale).

6 - Presepio Storico Sincronizzato a Novoledo di Villaverla. La Chiesa Parrocchiale di Novoledo di Villaverla ospiterà il "Presepio Storico Sincronizzato", che ritrae la Palestina ai tempi di Gesù con le varie attività artigianali e agricole in uno spaccato di vita quotidiana antica, ispirandosi alla Bibbia e alle fonti storiche. Negli ultimi anni il lavoro è stato affinato con le varie scene in movimento, la sincronizzazione delle voci narranti e il sottofondo musicale per un'atmosfera mistica e suggestiva da non perdere. Orari di apertura: dal 18 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 dalle ore 10 alle 18.30.

7 - Presepe di Quartiere Firenze a Bassano del Grappa. La grotta di Betlemme viene riprodotta artigianalmente tra tradizione e fede nel "Presepe di Quartiere Firenze" a Bassano del Grappa nella sede dei gruppi in via Rosmini con movimenti di statuine, incantevoli giochi d’acqua e l’alternanza giorno/notte. Orari di apertura: domenica 18 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30; da sabato 24 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017, feriali dalle 14.30 alle 18.30; festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30; dal 7 al 22 gennaio 2017 solo sabato e domenica, a Natale, Santo Stefano e Capodanno solo il pomeriggio.

8 - Presepe della Santissima Trinità a Schio. Dal 1986 la Parrocchia Santissimia Trinità di Schio allestisce un presepe, che si è evoluto nel tempo con la stella cometa, la luna, 200 fribre ottiche per le stelle e il paesaggio simbolico da Betlemme a Gerusalemme con la Natività di Gesù. Orari di apertura: dall'8 dicembre 2016 fino al 29 gennaio 2017 tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 20.

9 - Presepe Artistico di Rampazzo a Camisano Vicentino. Nella sala parrocchiale della Chiesa Santa Maria Maddalena a Rampazzo di Camisano Vicentino, piccolo gioiello artistico del '500 vicentino, si potrà visitare il "Presepe Artistico", personalizzando la Natività con la storia di San Gaetano di Thiene, che fondò la parrocchia nel 1505 e che diffuse la tradizione presepista con la sua visione mistica di tenere in braccio il Gesù Bambino. Orari di apertura: dal 25 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 domeniche e festività dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19; sabato dalle 15 alle 19; feriali dal 25 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 dalle 15 alle 19.

10 - Presepe di Almisano a Lonigo. Nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo ad Almisano di Lonigo è stato allestito un presepe di 25 metri quadri grazie alla passione di giovani presepisti locali in un scenario di montagna con borghi e vegetazione floreale con continui effetti scenici e sonori dal canto del gallo al lavoro dei pastori con il gregge e alle attività artigianali fino alla nascita di Gesù in una grotta fuori dal paese. Orari di apertura: dal 24 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 tutti i giorni dalle 8.30 alle 20; al 22 gennaio al 29 gennaio 2017 su prenotazione.

11 - Presepe Artistico di Mussolente. L'Azienda Eger ospiterà il "Presepe Artistico" di Mussolente, realizzato da Antonio Scotton, che rappresenta la Natività a Betlemme dal giorno alla notte con effetti visivi e sonori per la magia dei personaggi animati. Orari di apertura: dal 23 dicembre al 5 febbraio 2017 tutti i giorni festivi dalle 10 alle 17; fino al 6 gennaio 2017 anche i giorni feriali dalle 14 alle 17.

12 - Presepe Artigianale a Calvene. Il "Presepe Artigianale" in contrà Maglio a Calvene viene realizzato da 8 anni in un edificio rurale (ex stalla) dal presepista Diego Pasin, che con passione arricchisce ogni anni il tema principale della Natività in un'ambientazione anni '40-'50 con ogni particolare fatto a mano dai mattoncini delle murature fino agli interni delle case. Orari di apertura: tutti i giorni dall'8 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017 dalle ore 10 alle ore 20.

13 - Presepio Animato a Villaverla. Il "Presepio Animato" nell'area coperta tra via Bassi e via Rossi a Villaverla, nato nel 1981, presenta una Natività attualizzata e ambientata negli anni '40 con scene agricole-artigianali, curando i particolari dal movimento delle statuine all'abbigliamento dei personaggi fino alle case in muratura. Orari di apertura: dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 tutti i giorni dal 25 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 e dal 9 gennaio al 29 gennaio 2017 solo sabato e domenica.

14 - Percorso dei Presepi a Treschè Conca di Roana. L'ottava edizione del "Percorso dei Presepi" a Treschè Conca di Roana nell'Altopiano di Asiago parte dal presepio artistico della chiesa locale per proseguire nelle vie del paese con i presepi allestiti dagli abitanti sulle finistre, le porte di casa, i giardini e le slitte. Di notte l'itinerario sarà illuminato in modo suggestivo. La Pro Loco distribuirà in piazza Fondi una cartina con la piantina numerata dei presepi da visitare. Orari di apertura: dal 25 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017 tutti i giorni.

15 - Mostra dei Presepi a Castelgomberto. Una delle più prestigiose esposizioni presepiste del vicentino è la "Mostra dei Presepi" di Castelgomeberto alla quindicesima edizione presso il Duomo Santi Pietro e Paolo grazie al "Gruppo Amici del Presepio". Si potranno ammirare numerosi capolavori artigianali di piccole e grandi dimensioni fino al nuovo "presepio popolare" in costruzione, che anno dopo anno verrà sempre più arricchito fino a diventare uno scorcio di vita contadina di un tempo. Orari di apertura: tutti i giorni dal 25 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 e il 14 e 15 gennaio 2017 dalle 14.30 alle 19.

16 - Presepi in Mostra a Lastebasse. I "Presepi in Mostra" sono stati allestiti dall’Associazione Culturale “Le Contrade” di Pedemonte nella sala comunale di Lastebasse con numerosi esemplari raccolti dai missionari Saveriani di Vicenza nei loro viaggi per il mondo dalla Cina al Giappone fino al Perù solo per citare alcuni paesi. L'esposizione si ispira anche alla tradizione con creazioni di artigiani locali per un’atmosfera tipica dei paesi di montagna. Orari di apertura: dal 18 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 sabato dalle 15.30 alle 18.30, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

17 - Mostra dei Presepi a Caldogno. Da sabato 17 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017 si terrà la tradizionale "Mostra dei Presepi" a Caldogno presso Villa Caldogno con il concorso del presepe più bello.

18 - Magia dei Presepi in Contrà a Sandonà di Caltrano. La "Magia dei Presepi in Contrà" sarà visitabile giovedì 8, domenica 11, domenica 18 e lunedì 26 dicembre oltre a domenica 1 e venrdì 6 genaio 2017 nella contrada Sandonà di Caltrano.

