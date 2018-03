"NArraTURE" - Mostra delle opere di Silvia De Bastiani

Silvia De Bastiani nasce a Feltre, Belluno, nel 1981, Vive a Imer, Primiero.

Nel 2004 si Diploma in Pittura presso l'Accademia di Belle Arti a Venezia, nel 2007 conclude la Laurea Specialistica in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo sempre presso l'Accademia di Belle Arti a Venezia.

Dal 2007 al 2012 collabora come assistente alla cattedra di Anatomia Artistica del Prof. M. Zocchetta.

Dal 2008 è docente del Corso Libero di Acquerello all'Accademia di Belle Arti "G.B. Cignaroli" di Verona.



Le opere di Silvia sono estremamente delicate, ma allo stesso tempo ricche di un linguaggio chiaro e diretto come lo è quello della natura. La tecnica utilizzata, l'acquerello, attinge a pieno a questo linguaggio, utilizza per vocazione la grammatica della natura: si declina sotto la forza dell'acqua, ha una sintassi fluida, si arrende docile alla porosità del terreno, si aggruma. O scorre, in rivoli, in fiumi, tracciando nervature, tentacoli, intrecci.



Quello che vedrete nella mostra esposta presso il Laboratorio 09 è il libro della natura che Silvia compone usando le regole di questa grammatica, e all'occorrenza violandola con qualche licenza poetica. Per questa occasione l'artista affiancherà alle sue opere alcune poesie, mostrandoci dunque, come di fatto la natura ci parli con un linguaggio diverso certo, ma pur sempre raccontandoci il nostro vissuto. Ogni quadro è un capitolo di questo libro, alcuni sono dedicati all' estremamente grande, un olimpo di cime e pareti inaccessibili, altri invece si concentrano sul particolare, all' estremamente piccolo, come un filo d'erba o un grumo di radici.



Ecco cosa ci racconterà Silvia, ci porterà a scoprire le divinità nascoste dentro un frammento di natura perché un ciottolo e' sacro quanto una montagna.