Museo Zannato, apertura domenicale gratuita

Domenica 3 giugno, prima domenica del mese: APERTURA GRATUITA E VISITA TEMATICA “RITI E CULTI DELL’ANTICHITA’ AL MUSEO ZANNATO”

Come ogni prima domenica del mese, il Museo è aperto gratuitamente dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Nel pomeriggio, alle 16.00, visita guidata tematica “Riti e culti dell’antichità al Museo Zannato” con la curatrice archeologa dott. Annachiara Bruttomesso.

Giovedì 7 giugno: PRESENTAZIONE UFFICIALE delle APP IN REALTA’ AUMENTATA realizzate per reperti archeologici, paleontologici e mineralogici del Museo “Zannato”, alle ore 20.30, in Sala Civica Corte delle Filande, Montecchio Maggiore.

Il progetto, realizzato dall’I.I.S. “Leonardo da Vinci“ di Arzignano con il Museo Civico “G. Zannato” di Montecchio Maggiore, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la dott.ssa Cinzia Rossignoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, è stato reso possibile grazie al premio Italian Teacher Prize vinto nel 2017 dal prof. Antonio Silvagni dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci“ di Arzignano.

Le app contengono riproduzioni in 3 D dei reperti, schede scientifiche, link a risorse esterne, ricostruzioni virtuali e 60 video interviste ai maggiori esperti italiani per ciascun oggetto. I contenuti sono aggregati in due distinti percorsi per adulti e bambini che permetteranno ai visitatori del Museo di effettuare una nuova esperienza di visita culturale che colloca il Museo “Zannato” tra le realtà più all’avanguardia del panorama museale italiano in una logica di autentica integrazione con il territorio.