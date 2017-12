Mostre e musei a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 1 al 3 dicembre

Felice weekend gentili lettori! Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

Molte proposte artistiche e museali da visitare a Vicenza e provincia nel fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 dicembre per tra pittura, scultura, fotografia e installazioni artistiche.

Tra tutte gli eventi spiccano l'apertura degli interni di Villa La Rotonda con il Piano Nobile e le Scuderie oltre al giardino oltre a Domenicalmuseo con la visita gratuita di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento e della Resistenza insieme all'iniziativa Museando sempre nelle stesse 3 sedi dei Musei Civici.

Da segnalare il vernissage della mostra fotografica I Berici in una Stanza alla Chiesa di San Maiolo a Lumignano di Longare.

Continuano le esposizioni, inaugurate la settiamana scorsa: "Lato B" nello Spazio di Ottica Rizzato di Marano Vicentino (fino al 30 dicembre); l'indagine foto-etnografica fotografica Inside Outside Under Bucharest allo Spazio 6 di Vicenza (fino al 23 dicembre); La Parola Dipinta di Alfredo Rapetti Mogol in Galleria Berga a Vicenza (fino al 15 dicembre); "L'Ibrid'Arte" al Qu.Bi. Gallery di Vicenza (fino al 23 dicembre).

Sempre molto seguite le mostre:"Konghen 根源 | Origine" dell’artista giapponese Toyomi Nara al Laboratorio 09 di Vicenza (fino al 10 dicembre); "Neve e Ghiaccio: Tante Vite per lo Sport" al Museo Le Carceri di Asiago (fino al 4 marzo 2018) oltre a "Icone Russe: Lessico Fondamentale" alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza (fino al 15 aprile 2018) e "Van Gogh Tra il Cielo e il Grano" in Basilica Palladiana a Vicenza (fino all'8 aprile 2018).

EVENTI - Numerosi anche gli eventi sul territorio berico per il weekend da venerdì 1 a domenica 3 dicembre tra manifestazioni, mostre-mercato di prodotti tipici e artigianali, rassegne musicali e culturali, fiere culinarie, sagre e feste paesane.