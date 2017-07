Mostre a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 28 al 30 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

MUSEI E COLLEZIONI 2017: TUTTE LE BELLEZZE STORICO-ARTISTICHE-ARCHEOLOGICHE NEL VICENTINO

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO E DI DANZA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

PROGRAMMA DEI FILM NEI CINEMA ALL'APERTO DEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Numerose le mostre da visitare sul territorio berico per il weekend da venerdì 28 a domenica 30 luglio.

PROGRAMMA DELLE MOSTRE:

SIMPOSIO DELLA SCULTURA AL SELVART DI ROANA. Dopo il grande successo dello scorso anno, da martedì 25 a sabato 29 luglio a Mezzaselva di Roana in località Verenetta sull'Altopiano di Asiago, si terrà a Roana nel Parco SelvArt il "2° Contest SelvArt", simposio di scultura in legno. Cinque giorni di sculture in legno,,che gli artisti proporranno ogni giorno nei boschi naturali della frazione roanese, per un evento unico nel suo genere. Tutti i curiosi, gli appassionati e simpatizzanti sono invitati a vedere le opere in lavorazione e a dialogare con gli scultori. Gli artisti potranno dare sfogo alla loro creatività, utilizzando tutto quello che il bosco e la natura possono offrire. Martedì 25 luglio è prevista l'apertura del contest dalle 14 alle 18. Gli artisti potranno dare sfogo alla loro creatività, utilizzando tutto quello che il bosco e la natura possono offrire. Sabato 29 luglio chiusura del contest con concerto acustico nel parco e rinfresco per tutti i presenti. Orari: Martedì 25 luglio: ore 14- 18 (apertura contest) / Mercoledì 26 luglio: ore 9-12 e 14-18 / Giovedì 27 luglio: ore 9-12 e 14-18 / Venerdì 28 luglio: ore 9-12 e 14-18 / Sabato 29 luglio: ore 9-12 e 16-18 (chiusura contest).

FUORICENTRO: STUDIO FOTOGRAFICO SULL'AREA URBANA DI VICENZA. Dal 25 luglio al 24 settembre il Chiericati Underground di Vicenza ospiterà la mostra "Fuoricentro", un'esposizione organizzata dal Centro di Cultura Fotografica e da Unione Collector. La mostra parte da uno studio sull’area urbana industriale di Vicenza, realizzato tramite una residenza artistica, che ha visto protagonisti fotografi di rilevanza internazionale, come Andrea e Magda, Rocco Rorandelli e Lavinia Parlamenti, chiamati a cogliere le trasformazioni avvenute nel corso dei decenni nel territorio industriale di Vicenza Ovest. Oggi convivono in quest’area imprese artigianali, industrie e zone residenziali in un contesto in continuo cambiamento. "Fuoricentro" ha l’obiettivo di divenire, grazie alla fotografia d’autore, patrimonio della città e aspira a stimolare una riflessione sul futuro di una periferia dalla storia ricca e complessa, diventata ormai parte integrante del tessuto urbano. Biglietti: 7 euro intero - 5 euro ridotto - 2 euro scolaresche. Orari di apertura: dalle 10 alle 18.

ARCHEOLOGIA DEL TEMPO. Fino al 26 luglio il Museo Civico di Bassano del Grappa organizza la mostra "Archeologia del Tempo: Segno e Vuoto in Movimento" di Giorgia Fincato nel nuovo spazio espositivo della Torre delle Grazie, dedicato completamente all'arte contemporanea dei talenti emergenti sul territorio locale, in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura. Nella personale dell’artista saranno allestiti i lavori più emblematici della sua intera produzione, da cui emergono alcuni tratti distintivi: il camminare ed il tempo indagato in chiave materiale e biologica. La mostra è composta da disegni, collage, installazioni e un inedito progetto urbano attraverso un excursus, che raggruppa tematicamente le opere più significative realizzate negli ultimi anni. Ingresso libero. Orari di apertura: da venerdì a domenica 16.00 - 20.00. Infoline: 0424 519901 - 0424.519904.

MOSTRA FOTOGRAFICA DI DARIO LOTTERI. Fino al 29 luglio 2017 sarà possibile ammirare nella sede della Pro Loco di Canove di Roana in via Roma 23 la mostra fotografica di Dario Lotteri, segretario in carica nel consiglio direttivo del Fotoclub Sernaglia. Orari di apertura della Pro Loco: 9.00 - 12.30 e 15.30 -18.30.

MOSTRA PERSONALE DI ROCCO GRIPPA. Fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 il Centro Civico Circoscrizione 7 di Vicenza in via Rismondo 2 ospiterà la mostra personale di Rocco Grippa a cura dell’Associazione Amici per l’Arte in collaborazione con l’assessorato comunale alla partecipazione.

REPERTI DELLA GRANDE GUERRA A TRESCHE' CONCA DI ROANA. Fino al 31 luglio alle ex scuole elementari di Treschè Conca di Roana in via Chiesa verrà allestita una mostra con reperti risalenti alla Prima Guerra Mondiale a cura della Collezione Rovini. Al suo interno sarà possibile ammirare oggetti utilizzati dai soldati durante la Grande Guerra del 15-18, dai resti della vita quotidiana in trincea alle protezioni individuali, dagli attrezzi di lavoro alla interessante e completa esposizione tipologica di bombe a mano, ripercorrendo ed approfondendo un pezzo importante della storia dell'Altopiano. Ingresso libero. Orari mostra: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per informazioni e visite: Pro Loco Roana - 328.5660390 - 328.0237708.

REFLEX. Fino al 31 luglio al Centro Civico Circoscrizione 7 di Vicenza in via Rismondo 2, si potrà visitare la mostra fotografica "Reflex" di Antonio Cunico a cura del Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: ilpuntofocale@libero.it - www.ilpuntofocale.com.