Mostre a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 25 al 27 agosto

Numerose le mostre da visitare sul territorio berico per il weekend da venerdì 25 a domenica 27 agosto.

PROGRAMMA DELLE MOSTRE:

APPUNTAMENTI ALLE GALLERIE PER IL MESE DI AGOSTO. Dal 1 al 31 agosto 2017 le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari propone numerosi attività, laboratori e percorsi tematici sulle mostre temporanee per giovani, famiglie e adulti. Alcuni appuntamenti sono gratuiti, mentre altri sono a pagamento (3/5 euro) più il biglietto d'ingresso (3 euro ridotto e 5 euro intero).

DELEBILE. Fino al 25 agosto si potrà visitare l'esposizione "Delebile" con l'installazione artistica di Viviana Marchiò e Alessandro Armentoa a "Le Laite" di Conco in località Monte Cogolin. All’interno del progetto #1 di 021UP il duo Armento-Marchiò realizzerà un'opera nel un periodo di residenza presso "Le Laite", che permetterà agli artisti di entrare in contatto con il luogo e i suoi abitanti. Si porrà l’accento sulla lenta e inesorabile sparizione delle minoranze linguistiche come ricerca sulla lingua Cimbra. Il concetto di fondo è quindi un’ode all’effimerità della lingua rappresentata dall’impalpabilità delle parole incise e dal suono appena percepibile della loro pronuncia. Apertura: sabato e domenica.

DEDICA A COLORI PER UN AMICO. Fino al 27 agosto alla Casa Tanzerloch di Camporovere di Roana il pittore Luigi Rossetto presenta la 57° mostra personale "Dedica a Colori per un Amico" in collaborazione con Ass. Container e con il patrocinio del comune di Roana e Pro Loco. Venrnissage: domenica 2 luglio alle 16. Orari di apertura: aperto tutti i giorni feriali e festivi 10:00-12:00 e 14:00-22:00. Ingresso libero.

CERAMIX. Fino al 27 agosto il Giardino Parolini di Bassano del Grappa ospiterà la mostra temporanea "CeraMix" delle opere selezionate del concorso di ceramica creativa per 5 licei artistici della Pedemontana Veneta: “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto (TV)

- “Michele Fanoli” di Cittadella (PD) - “Corradini” di Este (PD) - “Giuseppe De Fabris” di Nove - “Arturo Martini” di Schio. Saranno esposte le produzioni di Angela Maggiotto, Vincenzo Cordasco, Elena Barison, Lena Paolin. Il 1 luglio 2017 c'è stata l'inaugurazione e la presentazione della mappa del percorso espositivo: nell’occasione verrà consegnata in busta chiusa il nome del vincitore del concorso, scelto dalla giuria all’Associazione Nove Terra di Ceramica. La consegna del premio avverrà nel corso della XX Festa della Ceramica di Nove (8 - 9-10 settembre 2017). Orari di apertura: 9.00 - 19.30. Info: lampicreativi@gmail.com - www.lampicreativi.it.

COLORANDO LE STAGIONI. Fino al 27 agosto si potrà ammirare la mostra "Colorando le Stagioni" di Luigi Rossetto, 58° personale di pittura, nello studio d'arte La Rindola via Rancani,69 a Durlo di Crespadoro. Orario mostra: 9,30 - 12,00 / 14,00 - 22,00 aperto solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Ingresso libero. Info: rossettopittore@gmail.com - mobile: 335 8367709 - www.rossettoluigi.it.

MOSTRE ALL'UNIONE MONTANA DI ASIAGO. Durante tutta l'estate la sede dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ad Asiago ospiterà alcune mostre d'arte ed esposizioni dedicate al tema della Grande Guerra nella Sala della Reggenza e nella Sala delle Tele e aranno visitabili durante gli orari di apertura della Reggenza. Sala della Reggenza: dal 22 al 30 agosto - mostra di arte contemporanea e fotografica dell’artista Tiziano Fabris.

L'ALTRO SENSO. Fino al 31 agosto il Museo Civico di Bassano del Grappa ospiterà l'esposizione "L’Altro Senso" con una serie di prototipi di sculture tattili che riproducono alcune opere delle collezioni permanenti del museo, digitalizzate, modellate e realizzate con stampanti 3d. Questi percorsi tattili museali sono il primo passo di un percorso innovativo rivolto a un pubblico di non vedenti, ipovedenti e vedenti a cura degli studenti della classe II ASA del Liceo Brocchi. Il progetto prevede la possibilità di sentire con le mani quanto viene conservato all’interno del Museo Civico di Bassano del Grappa. Orari di apertura: dal mercoledì al lunedì e festivi 10 - 19.