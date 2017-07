Mostre a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 21 al 23 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

Numerose le mostre da visitare sul territorio berico per il weekend da venerdì 21 a domenica 23 luglio.

PROGRAMMA DELLE MOSTRE:

IMPRESSIONI CARTA. Fino al 20 luglio si potrà visitare all'Unione Collector di Vicenza la mostra "Impressioni Carta" dell'artista visuale Fabio Refosco, ispirato dal colore nero e dalle resine impresse nella carta con gesti e tecniche personali. Mette in scena una distanza tra il pensiero e la carta, proprio come nella fotografia esiste una distanza tra il soggetto fotografato e il supporto in cui viene impressa la luce. I lavori di Refosco sono più simili ad una impressione fotografica che ad una pittura. Indaga il gesto artistico in relazione ad una particolare tipo ti carta, la Bindakote, la storica carta di Favini, dove l'artista imprime dei segni, delle impressioni, che nascono da gesti fisici, da storie personali, da momenti vissuti. Orari di apertura: 9-18. Ingresso libero.

SEDIMENTA. Fino al 22 luglio 2017 "L'Idea" di Amatori Maria Luisa presenta la mostra "Sedimenta" del pittore Gabriele Bucceri, nato a Vicenza nel 1982 e laureato all'Accademia delle Belle Arti di Bologna nel 2006 con indirizzo pittura e nel 2008 con indirizzo Grafica d'Arte. Numerose sono le esposizioni internazionali e nazionali delle sue opere. Nel 2014 gli è stato attribuito il premio Internazionale Fabriano Watercolour 2014. Ingresso libero. Orari di apertura: 9.30-12.30/15.30-19.30.

RITRATTO DI CITTA': LA VICENZA DEL PALLADIO. Fino al 23 luglio 2017 si potrà visitare la mostra "Ritratto di Città: La Vicenza di Palladio nelle Vedute di Zuccarelli" presso le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza: Andrea Palladio nelle due vedute ideali di Vicenza e il paesaggio nelle quattro allegorie delle stagioni saranno esposti insieme per una riflessione sull’arte europea di Zuccarelli. Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 10 alle 18.

MOSTRA DEI BREVETTI D'INVENZIONE. Fino al 23 luglio si potrà visitare la 5° Mostra dei Brevetti d'Invenzione di Franco Celli a Villa Barbarigo di Noventa Vicentina con l'esposizione dei brevetti dell'inventore berico, riconosciuto dall'Ufficio Nazionale delle Ricerche ed dall'Istituto degli Studi sulla Ricerca Scientifica. Orari di apertura: venerdì e sabato 19-23 / domenica 9.30-12.30 e 16-23. Ingresso gratuito.

ARCHEOLOGIA DEL TEMPO. Fino al 26 luglio il Museo Civico di Bassano del Grappa organizza la mostra "Archeologia del Tempo: Segno e Vuoto in Movimento" di Giorgia Fincato nel nuovo spazio espositivo della Torre delle Grazie, dedicato completamente all'arte contemporanea dei talenti emergenti sul territorio locale, in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura. Nella personale dell’artista saranno allestiti i lavori più emblematici della sua intera produzione, da cui emergono alcuni tratti distintivi: il camminare ed il tempo indagato in chiave materiale e biologica. La mostra è composta da disegni, collage, installazioni e un inedito progetto urbano attraverso un excursus, che raggruppa tematicamente le opere più significative realizzate negli ultimi anni. Ingresso libero. Orari di apertura: da venerdì a domenica 16.00 - 20.00. Infoline: 0424 519901 - 0424.519904.

MOSTRA FOTOGRAFICA DI DARIO LOTTERI. Fino al 29 luglio 2017 sarà possibile ammirare nella sede della Pro Loco di Canove di Roana in via Roma 23 la mostra fotografica di Dario Lotteri, segretario in carica nel consiglio direttivo del Fotoclub Sernaglia. Orari di apertura della Pro Loco: 9.00 - 12.30 e 15.30 -18.30.

MOSTRA PERSONALE DI ROCCO GRIPPA. Fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 il Centro Civico Circoscrizione 7 di Vicenza in via Rismondo 2 ospiterà la mostra personale di Rocco Grippa a cura dell’Associazione Amici per l’Arte in collaborazione con l’assessorato comunale alla partecipazione.

REFLEX. Fino al 31 luglio al Centro Civico Circoscrizione 7 di Vicenza in via Rismondo 2, si potrà visitare la mostra fotografica "Reflex" di Antonio Cunico a cura del Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: ilpuntofocale@libero.it - www.ilpuntofocale.com.