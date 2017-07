Mostre a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 14 al 16 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

MUSEI E COLLEZIONI 2017: TUTTE LE BELLEZZE STORICO-ARTISTICHE-ARCHEOLOGICHE NEL VICENTINO

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO E DI DANZA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Numerose le mostre da visitare sul territorio berico per il weekend da venerdì 14 a domenica 16 luglio.

PROGRAMMA DELLE MOSTRE:

LA GRANDE GUERRA: THE GREAT WAR. Dal 6 al 16 luglio 2017 nella Sala Polifunzionale del Teatro Millepini ad Asiago verrà allestita la mostra itinerante sulla Grande Guerra "The Great War" a cura dello Stato Maggiore dell'Esercito come iiniziativa inserita nel programma di eventi commemorativi del Centenario della Prima Guerra Mondiale, che si concluderà nel 2018. L’obiettivo della mostra è quello di ricordare la Grande Guerra con gli atti di eroismo e il sacrificio dei soldati e dei cittadini, attraverso 21 pannelli didattico-illustrativi, realizzati dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito con fotografie, documenti e stampe. L’esposizione è arricchita da ulteriori cimeli e testimonianze d’epoca resi disponibili, per la particolare occasione, dalle associazioni combattentistiche d’arma e dalle sale storiche dei reparti dell’Ariete. L'inaugurazione della mostra si terrà giovedì 6 luglio alle 17 con la presenza delle autorità locali civili e militari. Orari di apertura: tutti i giorni 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00.

DELEBILE. Dal 15 luglio al 25 agosto si potrà visitare l'esposizione "Delebile" con l'installazione artistica di Viviana Marchiò e Alessandro Armentoa a "Le Laite" di Conco in località Monte Cogolin. La mostra a cura di Martina Campese vedrà il suo opening sabato 15 luglio alle 17. All’interno del progetto #1 di 021UP il duo Armento-Marchiò realizzerà un'opera nel un periodo di residenza presso "Le Laite", che permetterà agli artisti di entrare in contatto con il luogo e i suoi abitanti. Si porrà l’accento sulla lenta e inesorabile sparizione delle minoranze linguistiche come ricerca sulla lingua Cimbra. Il concetto di fondo è quindi un’ode all’effimerità della lingua rappresentata dall’impalpabilità delle parole incise e dal suono appena percepibile della loro pronuncia. Apertura: sabato e domenica.

VICENZA IN SCENA: VISIONI E REALTA' DI CRISTORO DALL'ACQUA. Fino al 15 luglio 2017 sarà allestita a Palazzo Chiericati la mostra "Vicenza in Scena: Visioni e Realtà di Cristoforo Dall’Acqua" con un omaggio al capoluogo berico del '700. L’esposizione indagherà sull’innovativa raffigurazione della città che ebbe inizio nel XVIII secolo proprio grazie alle incisioni di Cristoforo Dall’Acqua, realizzate con l’ausilio degli strumenti più innovativi dell’epoca e attraverso l’esperienza cartografica dello zio Giandomenico. Orari: 9.00 - 17.00 (inverno) / 10.00 - 18.00 (chiuso il lunedì).

1917: GALLIO E LA GRANDE GUERRA RACCONTATA DAI GIORNALI DELL'EPOCA. Fino a domenica 16 luglio 2017 la sala consiliare di Gallio ospiterà la mostra "1917: Gallio e la Grande Grande raccontata sui giornali dell'epoca" sulla Prima Guerra Mondiale a cura di Gianpaolo Marchetti. L'esposizione presenterà immagini, documenti e articoli di giornale su Gallio nel periodo bellico dal 1915 al 1918, in cui l'Altopiano di Asiago è stato teatro di sanguinose battaglie. Questa mostra tematica dà l'occasione ai visitatori di comprendere come Gallio e tutto l'Altopiano abbia saputo rialzarsi dopo un periodo così difficile. Inoltre durante i mesi estivi saranno organizzate nel municipio di Gallio delle serate a tema correlate all'esposizione, curate da Gian Paolo Marchetti, con inizio alle 20.45: 8 luglio - "La Battaglia dell'Ortigara" / 15 luglio - "La Battaglia d'arresto" / 3 agosto - "La Battaglia dell'Ortigara" / 10 agosto - "La Battaglia di Caporetto" / 17 agosto - "La Battaglia d'arresto" / Gli incontri si svolgeranno in Sala Consiliare del Municipio di Gallio. Ingresso gratuito. Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.30-12.30 e 17.00-19.00 / venerdì-domenica 17.00-19.00 (visita guidata con il curatore).

MOSTRA MULTIMEDIALE DEL PREMIO INTERNAZIONALE DEDALO MINOSSE. Fino al 16 luglio il Chiericati Underground di Vicenza ospiterà la mostra del Premio Internazionale Dedalo Minosse (10° edizione e fondato nel 1997 con cadenza biennale), organizzata da Assoarchitetti (giunto alla decima edizione e fondato nel 1997 con cadenza biennale) e dedicata alla committenza di architettura. Le opere selezionate dalla giuria saranno oggetto di una mostra multimediale, raccontata attraverso disegni, foto, plastici e video. La rassegna sulla committenza internazionale raccoglierà oltre 70 opere realizzate negli ultimi 5 anni. La cerimonia di premiazione sarà venerdì 23 giugno al Teatro Olimpico di Vicenza. Biglietti: 7 euro intero - 5 euro ridotto - 2 euro scolaresche. Orari di apertura: 10:00 - 18:00 (chiuso il lunedì).

IMPRESSIONI CARTA. Fino al 20 luglio si potrà visitare all'Unione Collector di Vicenza la mostra "Impressioni Carta" dell'artista visuale Fabio Refosco, ispirato dal colore nero e dalle resine impresse nella carta con gesti e tecniche personali. Mette in scena una distanza tra il pensiero e la carta, proprio come nella fotografia esiste una distanza tra il soggetto fotografato e il supporto in cui viene impressa la luce. I lavori di Refosco sono più simili ad una impressione fotografica che ad una pittura. Indaga il gesto artistico in relazione ad una particolare tipo ti carta, la Bindakote, la storica carta di Favini, dove l'artista imprime dei segni, delle impressioni, che nascono da gesti fisici, da storie personali, da momenti vissuti. Orari di apertura: 9-18. Ingresso libero.

SEDIMENTA. Fino al 22 luglio 2017 "L'Idea" di Amatori Maria Luisa presenta la mostra "Sedimenta" del pittore Gabriele Bucceri, nato a Vicenza nel 1982 e laureato all'Accademia delle Belle Arti di Bologna nel 2006 con indirizzo pittura e nel 2008 con indirizzo Grafica d'Arte. Numerose sono le esposizioni internazionali e nazionali delle sue opere. Nel 2014 gli è stato attribuito il premio Internazionale Fabriano Watercolour 2014. Ingresso libero. Orari di apertura: 9.30-12.30/15.30-19.30.

RITRATTO DI CITTA': LA VICENZA DEL PALLADIO. Fino al 23 luglio 2017 si potrà visitare la mostra "Ritratto di Città: La Vicenza di Palladio nelle Vedute di Zuccarelli" presso le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza: Andrea Palladio nelle due vedute ideali di Vicenza e il paesaggio nelle quattro allegorie delle stagioni saranno esposti insieme per una riflessione sull’arte europea di Zuccarelli. Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 10 alle 18.

MOSTRA DEI BREVETTI D'INVENZIONE. Fino al 23 luglio si potrà visitare la 5° Mostra dei Brevetti d'Invenzione di Franco Celli a Villa Barbarigo di Noventa Vicentina con l'esposizione dei brevetti dell'inventore berico, riconosciuto dall'Ufficio Nazionale delle Ricerche ed dall'Istituto degli Studi sulla Ricerca Scientifica. Orari di apertura: venerdì e sabato 19-23 / domenica 9.30-12.30 e 16-23. Ingresso gratuito.