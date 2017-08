Mostre a Vicenza e provincia: guida per il Ponte di Ferragosto

AGOSTO 2017: SAGRE - ESCURSIONI - PISCINE - CHIOSCHI - CINEMA ALL'APERTO

Numerose le mostre da visitare sul territorio berico per il Ponte di Ferragosto da venerdì 11 a martedì 15 agosto.

Da segnalare che l'Area Archeologica dei Bissari sotto alla Basilica Palladiana in piazza dei Signori si potrà visitare fino a martedì 15 agosto su prenotazione.

PROGRAMMA DELLE MOSTRE:

INGRESSO GRATUITO ALLE GALLERIE D'ITALIA PER IL FERRAGOSTO D'ARTE. Martedì 15 agosto le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari saranno aperte gratuitamente in via straordinaria, proponendo diverse attività, laboratori e percorsi tematici ispirati dalle mostre temporanee in esposizione sia per adulti e ragazzi, sia per famiglie. Si potranno ancora visitare le esposizioni: "Illustrissimo" di Noma Bar (fino al 20 agosto) e "Le Ambre della Principessa: Storia e Archeologia dall'Antica Terra di Puglia" oltre ad assaggi d'arte per una passeggiata museale enogastronomica a base di prodotti tipici. Anche lunedì 14 agosto, che di solito è il giorno settimanale di chiusura, la sede museale di Intesa San Paolo sarà aperta per il Ponte di Ferragosto con regolare biglietto d'ingresso

ILLUSTRISSIMO DI NOMA BAR. Fino al 20 agosto la mostra "Illustrissimo", la prima personale italiana dell'artista israeliano Avinoam “Noma” Bar, alle Gallerie d’Italia di Palazzo Montanari a Vicenza. Saranno esposte alcune opere dell'illustratore, autore di oltre 100 copertine e 550 illustrazioni. Il percorso è suddiviso in 5 sezioni per raccontare le 5 diverse tematiche che da sempre caratterizzano il suo lavoro: "Less/More" (il minimalismo come cifra stilistica di un artista) - Life/Death (le sue toccanti illustrazioni, serigrafie, manifesti e copertine per riviste, realizzati in occasione di tragici eventi di cronaca); Pretty/Ugly (collezione di ritratti di politici, star del cinema, personaggi storici, creati usando elementi e simboli che ne raccontano la storia) - Rough/Smooth (raccolta di sketchbook fitti di disegni istintivi e quaderni personali) - In/Out (il sesso e l’erotismo visto attraverso una serie di calembour visivi per raccontare vizi, ossessioni e paure). Orari di apertura: da martedì a domenica 10 - 18 (ultima entrata alle 17.30). Biglietti: 5 euro intero - 3 euro ridotto.

FUORICENTRO: STUDIO FOTOGRAFICO SULL'AREA URBANA DI VICENZA. Fino al 24 settembre il Chiericati Underground di Vicenza ospiterà la mostra "Fuoricentro", un'esposizione organizzata dal Centro di Cultura Fotografica e da Unione Collector. La mostra parte da uno studio sull’area urbana industriale di Vicenza, realizzato tramite una residenza artistica, che ha visto protagonisti fotografi di rilevanza internazionale, come Andrea e Magda, Rocco Rorandelli e Lavinia Parlamenti, chiamati a cogliere le trasformazioni avvenute nel corso dei decenni nel territorio industriale di Vicenza Ovest. Oggi convivono in quest’area imprese artigianali, industrie e zone residenziali in un contesto in continuo cambiamento. "Fuoricentro" ha l’obiettivo di divenire, grazie alla fotografia d’autore, patrimonio della città e aspira a stimolare una riflessione sul futuro di una periferia dalla storia ricca e complessa, diventata ormai parte integrante del tessuto urbano. Biglietti: 7 euro intero - 5 euro ridotto - 2 euro scolaresche. Orari di apertura: dalle 10 alle 18.

EPIFANIE ARGOT. Fino al 30 settembre 2017 si potraà visitare la mostra di arte contemporanea "Epifanie Argot: Visioni di Futuro tra Passato e Presente" al Ridotto del Teatro Politeana di Marostica in via Monte Grappa 25 per celebrare i 30 anni di Argot, storica struttura di produzione teatrale. All’interno del percorso "Aspettando il Teatro" e in occasione della restituzione alla cittadinanza del Ridotto del Politeama, l'esposizione inaugura il foyer del monumento cittadino restaurato con opere di Arnaldo Pomodoro, Michele Ciacciofera, Tiziano Fario, Marco Delogu, Massimo Achilli e molti altri, fra fotografia, video, scultura ed illustrazioni. Il progetto "Epifanie" è un corpus multidisciplinare e multimediale in cui le arti plastiche, figurative, letterarie, audiovisive interagiscono con la storia e la tradizione sia teatrale sia delle arti performative attraverso la trentennale esperienza artistica e produttiva di Argot. Orari di apertura: sabato, domenica e festivi: 10-12/15-18 (altri orari su prenotazione). Ingresso gratuito.

MUSEO DELL'AUTOMOBILE BONFANTI VIMAR. Il Museo dell’Automobile “Bonfanti-Vimar” di Romano d'Ezzelino in via Torino 2 è una realtà viva ed innovativa da ormai 25 anni alla periferia Nord di Bassano. Il sito museale, assai noto a livello internazionale per essere stato il primo ad attuare una filosofia espositiva unica ed innovativa, cambia ogni 6 mesi (in primavera ed autunno) i propri contenuti, proponendo ogni volta un tema diverso. Per le continue proposte culturali, al museo motoristico è stato assegnato il "Trofeo di Miglior Museo Europeo della Motorizzazione nel 1999, 2000, 2001 e 2004 e 2007. Fra 3/4 anni il "Museo dell’Auto" si trasferirà in una nuova e prestigiosa sede nel cuore antico di Bassano, collegato con un altro nuovo ed originale museo naturalistico. L’innovativo museo veneto è molto attivo ed organizza dei corsi per restauratori di veicoli d’epoca come unico esempio in Europa per alimentare una tradizione artigiana molto antica (prossimo corso dal 24 settembre al 21 ottobre 2017 - per iscrizioni: 0424.513690-info@museobonfanti.veneto.it). Orari di apertura: dal martedì alla domenica: 10 - 12 e 14 - 18 - Lunedì chiuso. Biglietti: 8 euro intero - 5 euro ridotto (bambini under 12, gruppi oltre 10 persone, pensionati, Soci ACI, ASI, AISA) - 20% di sconto sul prezzo intero a Soci Touring. Info: www.museobonfanti.veneto.it.