Mostra multimediale del Premio Internazionale Dedalo Minosse a Palazzo Chiericati

Al Chiericati Underground di Vicenza dal 23 giugno al 16 luglio, è in programmala mostra organizzata da Assoarchitetti per lo storico Premio Internazionale Dedalo Minosse (giunto alla decima edizione e fondato nel 1997 con cadenza biennale), dedicato alla committenza di architettura. Le opere selezionate dalla giuria saranno oggetto di una mostra multimediale, raccontata attraverso disegni, foto, plastici, video. Si tratta di una rassegna sulla committenza internazionale, che raccoglierà oltre 70 opere realizzate negli ultimi 5 anni. Ancora una volta sarà la città del Palladio ad ospitare la kermesse del premio come “passerella” di committenti, architetti, esperti e appassionati che festeggiano l’architettura, raccontando le proprie storie. La cerimonia di premiazione sarà al Teatro Olimpico di Vicenza, dove in vent’anni si sono avvicendati committenti pubblici e privati provenienti da oltre 30 paesi, che hanno ricercato nell’opera realizzata un valore per la comunità. Le iscrizioni gratuite per il concorso sono state chiuse il 17 febbraio 2017 ed erano rivolte a committenti e architetti di tutto il mondo per opere private o pubbliche, purché realizzate negli ultimi 5 anni. Biglietti: 7 euro intero - 5 euro ridotto - 2 euro scolaresche. Orari di apertura: 10:00 - 18:00 (chiuso il lunedì).

MOSTRA ITINERANTE: conclusa la mostra a Palazzo Chiericati, da settembre 2017 partirà la mostra itinerante di una selezione dei progetti premiati con diverse tappe in Italia e nel mondo per un biennio, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri italiano e in cooperazione con partners nazionali e internazionali. Il tour della mostra itinerante negli scorsi anni ha toccato diverse città italiane (tra cui Bolzano, Milano, Foggia, Roma, Trieste, Venezia, Bologna, Torino) ed estere (tra cui Tokyo, Manila, Bruxelles, Vienna, Mosca, Berkeley, San Francisco, Hanoi, Kiev, Riga, Pechino e Londra).

CONCORSO: nella valutazione la giuria rivolgerà una particolare attenzione a temi quali la sostenibilità economica, ambientale e sociale dell’opera, alle opere ispirate dal "Design for All", al trattamento della luce naturale, all’uso sostenibile del territorio e delle risorse, alla valorizzazione e conservazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio architettonico, all’uso di tecnologie e materiali innovativi, all’uso di energie e risorse rinnovabili e alla valorizzazione delle tradizioni e dei linguaggi locali.

Il programma della mostra per l'edizione 2016/2017:

Cerimonia di premiazione: 23 giugno 2017 - Teatro Olimpico di Vicenza

Inaugurazione mostra dei progetti premiati: 23 giugno 2017 - Palazzo Chiericati di Vicenza

Mostra dei progetti premiati: dal 23/06/2017 al 16/07/2017 - Palazzo Chiericati di Vicenza.

