Mostra "L'ibrid'arte" al Qu.Bi. Gallery di Vicenza

Il libro concettualmente è legato alla memoria e alla storia. La scrittura prima e la stampa poi ne hanno definito dapprima i confini, dissolvendoli poi in mille rivoli e sfumature, cambiando il destino dell’umanità e l’interpretazione stessa del sé, individuale e collettivo.



Qu. Bi media si occupa proprio della nascita di libri. Editrice accostatasi all’arte, concependo Qu.Bi gallery, esposizione e spazio sociale, nel quale ospita da anni eventi, mostre e presentazioni, si è ritrovata infine di fronte alla necessità insopprimibile di coniugare le proprie due anime in un’unica forma comunicativa.



Da questo nasce la mostra l’ibrid’arte, ibridazione semantica tra il libro, l’arte e le forme artistiche che derivano dall’unione concettuale e fisica delle due tematiche.



L’esposizione presenta opere scelte di sei artisti, ognuno con il proprio personale e diverso concetto di “libro d’artista”. Si va dal “libro scrigno” di Gilberto Rolla, ai quaderni e ai libri arrugginiti di Enzo Montagna, dai “Don chi” e le installazioni di Claudia Buttignol, alle “Custodi(r)e” di Giani Sartor, dalle “Filatrici” e gli “scroll” di Lia Malfermoni, ai Piccoli quaderni bianchi di Patrizia Da Re. Oltre a questo viene presentata una selezione di libri antichi e significativi, oltre a una sezione dedicata alla stampa di grafica d’arte.



Il tutto per la durata di un mese, fino all'antivigilia di Natale, durante il quale si succederanno settimanalmente presentazioni di libri (dal libro illustrato a tiratura limitata, al libro storico e via dicendo), e incontri salottieri con gli autori, per meglio carpirne i concetti artistici.



La mostra sarà inaugurata sabato 25 novembre alle ore 18:30.