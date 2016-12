"Mostra dei Presepi Missionari": 500 esemplari mondiali dai Padri Saveriani a Vicenza

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

La "Mostra dei Presepi Missionari" alla Casa dei Padri Saveriani di Vicenza in viale Trento 110 ha la caratteristica della mondialità. Molti presepi provengono dalle nazioni, dove i missionari lavorano: Asia, Africa, America Latina ed Europa. L'esposizione comporta la visione di quasi 500 presepi. Le statuine sono frutto del lavoro artigianale di molte piccole comunità di base presenti nelle missioni e poi una volta arrivate in Italia sono assemblate su dei ceppi o legni del nostro territorio da un gruppo di volontariato. L'obiettivo è di aiutare quest’anno parte della popolazione del Camerun. Collaborerà in questa mostra anche Guido Raccagni, maestro presepista di Brescia. Orari di apertura: tutti i giorni dal 27 novembre 2016 al 15 gennaio 2017 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per informazioni: 0444.288399. Prenotazione obbligatoria per i gruppi.

ELENCO PRESEPI