Mostra Collettiva del Gruppo Artisti Valbrenta a Cartigliano

Sabato 14 gennaio alle 17 verrà inaugurata la "Mostra Collettiva" del Gruppo Artisti Valbrenta presso la Bibiloteca Comunale di Cartigliano in piazza Concordia. Verranno esposte le opere pittoriche degli artisti locali e dei talenti emergenti. Il Gruppo Artisti Valbrenta è particolarmente attivo nella vallata ed è un punto di riferimento storico, coinvolgendo molte persone verso il mondo dell’arte con una platea vastissima nella zona dell'alto bassanese. Tramite i corsi, realizzati in collaborazione con il comune di Valstagna, si costruisce una base ampia di lavoro per il futuro artistico-culturale dei giovani. L'esposizione resterà aperta fino al 12 marzo 2017, visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Ingresso libero.

