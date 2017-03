Un mondo dentro la matita di un design. Un mondo che trabocca di creatività e diventa forma perfetta grazie al lavoro di sapienti artigiani.

Nasce così la mostra ”Mondocleto. Il design di Cleto Munari” che si terrà dal 18 marzo al 10 giugno a Palazzo Chiericati, dimora palladiana di Vicenza che custodisce la Pinacoteca civica. Il Comune di Vicenza ospita le creazioni di questo designer che in 40 anni di attività ha portato il suo marchio e il nome della sua città in giro per il mondo.

In uno scenografico allestimento, 100 opere di Cleto Munari racconteranno la sua storia, la sua passione per la bellezza nelle forme dell’arredo, del gioiello, della moda. Genio, gioco, gusto e storie di premi Nobel, archistar e artisti che hanno lavorato con Munari.

Con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell'assessorato alla crescita, la mostra è prodotta da Silvana Editoriale che edita il volume ”Atlante Cleto Munari“ di Liborio Termine e Giò Dardano; l’allestimento è dell’architetto Diego Peruzzo con la consulenza di Gianluca Peluffo; il coordinamento scientifico è del professor Giovanni Carlo Federico Villa.

La mostra è sostenuta da Treccani, Autogemelli, Autovega, associazione culturale Villa Pisani Contemporary Art, DRGM Metalli, CLM Illuminazione.