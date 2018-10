Miti & mete 2018 - Sospensioni

“SOSPENSIONI” - MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA



Miti & Mete, associazione culturale di Arzignano, dal 28 settembre al 6 ottobre prossimi, presenta nella splendida cornice di Villa Da Porto a Montorso Vicentino la mostra d'arte contemporanea “SOSPENSIONI”, con il contributo delle Acque del Chiampo e del Comune di Montorso Vicentino. La mostra dedicata alle installazioni è alla sua quinta edizione ed è patrocinata dall’Istituto Regionale Ville Venete, dai Comuni di Montorso Vic.no, Arzignano e Chiampo.

Sono state raccolte e valutate numerose proposte artistiche e dieci sono gli artisti selezionati: Covacich Edoardo, Hadzic Aleksandar, Lucato Mirca, Lucato Tatiana, Pino Pin, Roan Elisabetta, Rosa Antonio, Scolaro Domenico, Volpato Paola E Volpiana Denis.

Il titolo della mostra è: “Sospensioni”. L'essere umano e la maggior parte di ciò che ci circonda è composto da acqua, elemento vitale che a contatto con altri materiali e sostanze spesso li trasforma generando delle REAZIONI: sintesi, decomposizioni, addirittura esplosioni. Se mescolata, l'acqua forma SOLUZIONI o SOSPENSIONI.

Tramite le elaborazioni artistiche si intende valorizzare il ruolo centrale dell'acqua riportando l’attenzione non solo sull’importanza della sua forma pura, ma altresì sul suo ruolo di componente. Sospese in superficie rimangono le macchie d'olio in un bicchier d'acqua, come pure sospese rimangono le impurità quando l'acqua bolle. Allo stesso modo sembriamo reagire noi nella nostra acqua originale a contatto con ciò che ci circonda. Con l'andare del tempo e nel relazionarci con l'altro, rimangono in sospensione dentro di noi: paure, rancori e sofferenze che non riusciamo ad espellere con le parole o con i gesti.

Gli artisti sono stati invitati ad esprimere il tema nella composizione stessa dell'opera oppure ad interpretare il tema a livello filosofico partendo dai concetti ed esprimendo la propria personale visione.

L’evento promosso e coordinato dall’Associazione culturale Miti & Mete, è curato artisticamente da Domenico Scolaro ed Elisa Spanevello.

L’inaugurazione della mostra è venerdì 28 settembre alle 19.00 con ingresso libero. Rimarrà allestita fino al 7 ottobre con i seguenti orari: Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00, mentre Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 20.00 alle 22.00.