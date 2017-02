"Mi Racconto: Ricordi e Pensieri Impressi su Tela" a Vicenza

Da martedì 14 a sabato 18 febbraio alle 15.30 si potrà visitare la mostra "Mi Ricordo: Ricordi e Pensieri Impressi su Tela" con le pitture, i disegni e le poesie realizzate dagli ospiti nelle varie strutture beriche di ricezione per anziani presso la Residenza San Camillo di Vicenza in corso Padova 59 nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. L'inaugurazione sarà martedì 14 febbraio alle ore 10. Ingresso libero.

