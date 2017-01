"Malo Novecento" al Duomo di Malo

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL CENTRO STORICO AI QUARTIERI

Fino a mercoledì 1 febbraio si potrà visitare il presepe "Malo Novecento", allestito dal Gruppo "Notte Santa" nel Duomo di Malo in via Chiesa 44. All'ingresso un’ondata di luminosità accoglie il visitatore con l'armonica ravvicinata scansione delle semicolonne, in movimento serrato e ascensionale che si propaga via via verso l’alto. Un drappeggio rosso come una finestra sul tempo richiama l’attenzione in un paesaggio dai molteplici scorci. E' il presepe dei volontari, che con passione di anno in anno propongono sempre in veste rinnovata, rifinendo gli scenari ispirati da particolari architettonici del paese in un'ambientazione del primo Novecento. Le abitazioni, curate con minuzia di particolari e arricchite con dettagli, aumentano il realismo in un viaggio a ritroso nel tempo, accompagnati da pastori con le “sgalmare” e il “tabarro”, una vecchia cantina, un caratteristico fienile, il caminetto acceso. Sulle figure di legno, sono realizzati vestiti in stoffa modellando il naturale movimento del corpo. L’alternanza delle fasi del giorno e della notte, la neve che cade, il fumo che esce dai comignoli, un angelo che appare: tutti effetti speciali curati da esperti tecnici elettricisti. Armonia di luci, colori, semplici sensazioni, cornice ideale per narrare il grande evento che ha segnato la storia. Orari di apertura tutti i giorni: feriali 9-12 e 15-19; festive 15-19. Per informazioni: Stefano 347.6201861 - 0445.580303 - stefanobon@gmail.com.

