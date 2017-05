"Luci e Ombre" di Artisticamente: quadri, fotografie e scrittura creativa a Schio

APPUNTAMENTI A SCHIO DAL 4 AL 7 MAGGIO

Da giovedì 4 a giovedì 11 maggio si potrà visitare la mostra "Luci e Ombre" con un'esposizione di quadri, fotografie e testi a Palazzo Toaldi Capra di Schio in via Pasubio 52. Le opere sono state realizzate dagli iscritti ai corsi di pittura, fotografia e scrittura creativa, organizzati da "Artisticamente", minimpresa creatata dalla classe 3^B del Liceo Classico "G. Zanella" di Schio, nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro "Impresa in Azione". Inaugurazione giovedì 4 maggio alle ore 1. Finissage della mostra giovedì 11 maggio: alle 20.30 le opere saranno messe all'asta per beneficenza alla Fondazione Città della Speranza. Ingresso libero. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 - sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per informazioni: www.impresainazione.it/pagina_vetrina/artisticamente/

ARTISTICAMENTE: gruppo formato da undici alunni della classe 3^B del Liceo Classico G. Zanella di Schio, aderendo al progetto "Impresa in Azione", proposto dalla professoressa Giorgia Menditto, per arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.

