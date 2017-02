"Lonigo: Tesori Svelati" a Palazzo Pisani

In occasione della rassegna culturale "Le Nascoste Bellezze di Lonigo", dal 2 al 23 marzo si potrà visitare la mostra fotografica "Lonigo: Tesori Svelati" a cura di Loretta Doro presso Palazzo Pisani di Lonigo in via Garibaldi 1. Verranno esposte fotografie ed immagini su pitture, sculture e particolari inediti sulle bellezze artistiche leonicene. Ingresso libero.

ELENCO MOSTRE