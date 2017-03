"Licenza di Tortura": mostra fotografica al Polo Giovani B55 di Vicenza

Da venerdì 17 marzo a martedì 11 aprile si potrà visitare la mostra fotografica "Licenza di Tortura" di Claudia Guido presso il Polo Giovani B55 di Vicenza in contrà Barche 55. L'inaugurazione sarà venerdì 17 marzo alle 18.30 con la presentazione del graphic novel "I Segni Addosso" della disegnatrice vicentina Elena Guidolin, in una pubblicazione sostenuta da "Amnesty International", che racconta le atrocità fisiche e psicologiche della tortura attraverso un segno forte senza moralismi. In concomitanza con l’inizio della discussione parlamentare su un possibile disegno di legge sul reato di tortura, "Arci Servizio Civile" in collaborazione con l'assessorato alle comunità e alle famiglie del comune di Vicenza, organizza la rassegna artistica-culturale "Licenza di Tortura" con un mese di eventi per approfondire il tema della tortura di Stato e per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di una legge. La fotografa Claudia Guido attraverso 20 scatti racconta la storia di 11 famiglie vittime di violenza da parte delle forze dell’ordine. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito con offerta libera per sostenere i costi dell’organizzazione e per dare un contributo all’associazione “Federico Aldrovandi onlus”. Per informazioni: www.arciserviziocivile.it/vicenza - vicenza@ascmail.it, tel. 0444 563831 - progettisociali@comune.vicenza.it. Orari e giorni di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 (chiuso sabato e domenica).

CINEMA: Ogni martedì sera, dal 21 marzo all’11 aprile, sempre al B55 verranno proiettati quattro film che raccontano episodi di tortura con diversi stili e diverse ambientazioni: iniziando con Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini (che verrà presentato da Denis Lotti, docente di Studi sull’attore nel cinema all’Università degli Studi di Padova,) passando alle interminabili 87 ore di TSO di Mastrogiovanni, ai drammi dell’Argentina di Videla per finire con le violenze alla scuola Diaz, che hanno screditato l’Italia davanti al mondo.

INCONTRO CULTURALE: mercoledì 5 aprile si terrà la conferenza "Assenza di tortura: un reato senza legge", in cui interverranno voci importanti che da anni si occupano del tema: Valentina Calderone, direttrice dell’associazione “A Buon Diritto”, e Claudia Pividori, assegnista di ricerca del Centro di Ateneo dei Diritti Umani dell’Università di Padova. Contribuiranno inoltre al dibattito Fabio Malaspina, segretario regionale del sindacato di polizia (SILP CGIL), e Paolo Carlotto del direttivo del sindacato, esperto di violazione dei diritti umani.

