Le maestose statue di Dali a Vicenza

Il capoluogo berico sempre più città d'arte.

Le maestose statue di Salvador Dalí sono state installate, nel cuore della notte, lungo le vie del centro e sul piazzale della fiera di Vicenza.

È proprio nella città di Andrea Palladio, lungimirante architetto che ha ispirato intere generazioni, che trovano collocazione ideale le statue monumentali e museali dell’artista spagnolo, che non ha mai nascosto la profonda ammirazione per il grande architetto, teorico e scenografo del Rinascimento italiano, definendolo «el archetipo de lo daliniano».

Le statue sono state allocate nei luoghi più emblematici del centro della città, al cospetto dei palazzi, chiese, ville e portali palladiani che hanno valso nel 1994 la nomina di Vicenza a Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

I cittadini potranno contemplare da oggi le sculture monumentali e museali del genio surrealista appartenenti all’importante collezione di Beniamino Levi tra le vie di Vicenza, che ha accolto la Venere Spaziale, in piazza Matteotti, l’Elefante del Trionfo, in piazza dei Signori, la Ballerina Daliniana, nella Basilica Palladiana, la Danza del Tempo III, in piazza San Lorenzo e, infine, il Pianoforte Surrealista, tra contra’ Cavour e corso Palladio.

Sul piazzale antistante il quartiere fieristico di Italian Exhibition Group, invece, si possono ammirare la Danza del Tempo I e Omaggio a Tersicore, che, a conclusione di Vicenzaoro September, saranno esposte nelle piazze delle Erbe e De Gasperi dove resteranno fino al 26 gennaio 2020.