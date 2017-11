"Le Concrezioni Geometriche" di Enrico Casagrande a Vicenza

Da lunedì 6 a domenica 19 novembre (10 - 18.30) si potrà visitare la mostra "Le Concrezioni Geometriche" di Enrico Casagrande alla Centro Civico Circoscrizione 7 di Vicenza in via Vaccari 107. Inaugurazione sabato 11 novembre alle 17.30. Le concrezioni geometriche sono delle "forme intelligenti" in quanto comunicano tra di loro, si conoscono e si avvicinano fino a creare incastri del tutto originali, che non sono frutto del caso, ma della loro stessa “intelligenza”. Ogni singolo elemento delle concrezioni è dotato di una propria individualità ed autonomia rispetto agli altri e determina scientemente i suoi accoppiamenti, generando vere e proprie affinità elettive. Per maggiori informazioni: enrico-casagrande@hotmail.it - 347.9295625. Ingresso libero.

LE CONCREZIONI E LE INTERAZIONI SOCIALI. Pertanto, la concrezione è il risultato di una scelta, sebbene non sempre comprensibile per l’osservatore. Esse rappresentano il paradigma della socievolezza umana, delle interazioni reciproche, delle convergenze e discordanze che si manifestano tra gli individui. Come le concrezioni anche gli esseri umani a volte si avvicinano ed uniscono; altre volte, invece, si allontanano e si isolano secondo logiche insondabili anche per loro stessi. È chiaro quindi che l'interazione sociale, come aspetto fondamentale della vita delle persone e dei popoli, costituisce la principale tematica del presente lavoro. L’artista attraverso le concrezioni trasmette la voglia di avvicinarci e di interagire: più le nostre interazioni saranno di qualità, più i rapporti interpersonali saranno sinceri e duraturi.

