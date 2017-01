"Le Balle di Montorso: fantasia e…" a Villa Da Porto

In occasione della Festa di San Biagio, domenica 29 gennaio dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare l’esposizione "Le Balle di Montorso: fantasia e…", realizzata dagli alunni delle scuole locali con le balle di fieno, presso Villa Da Porto Barbaran di Montorso Vicentino in via Luigi Da Porto. Inoltre sono previsti alle 11 l'aperitivo "Happy Gambellara" con i vini vulcanici e specialità della Val Chiampo e alle 12.30 il pranzo con il torello allo spiedo di Montorso. Infine per tutta la giornata ci sarà la mostra-mercato dei prodotti locali tipici ed etnici. Ingresso libero.

