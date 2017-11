"Lato B | Un Altro Genere di Storia" a Marano Vicentino

Lato B non è solo una provocazione. L’idea della mostra in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nasce dalla collaborazione tra il comune di Marano Vicentino e Spazio Rizzato, il progetto culturale di Ottica Rizzato che organizza eventi legati all’arte contemporanea.

Gli artisti selezionati, in ambito locale con mezzi tecniche poetiche background ed età diverse, hanno proposto ciascuno una propria narrazione del tema, messa insieme con cura da Alice Traforti, in qualità di curatore esterno di Spazio Rizzato. Il percorso espositivo si svolge nell’ampio salone dello Spazio, collocato al primo piano di OTTICA RIZZATO, attraverso le 22 opere dei due artisti: 20 fotografie inedite scattate da Elisabetta Roncoroni e 2 installazioni realizzate da Joseph Rossi.

Nell’immaginario collettivo è infatti immediatamente identificato in senso fisico con il versante posteriore del corpo umano, ma in questo contesto è inteso come rovescio: un punto di vista ribaltato e opposto a quello più diffusamente conosciuto, che talvolta può rivelare un significato nascosto alla vista, un lato oscuro dove non arriva luce.

Lato B è anche il seguito dello stesso racconto, quello celato dall’altra parte del nastro, quello che ci obbliga a estrarre la musicassetta e a inserirla nuovamente, con una prospettiva rovesciata, per poter ascoltare tutta la storia fino in fondo.

Pronti a premere sul tasto PLAY? Inizia la storia.

Un altro genere di storia parla dell’universo femminile e di quello maschile insieme, perché non esiste separazione, ma solo relazioni tra individui, unici e diversi, per niente scontati dietro a etichette di appartenenza e classificazioni che pretendono di rinchiudere una personalità e di definire meriti di uguaglianza e parità.

Un altro genere di storia mostra il corpo della donna privo degli stereotipi di genere e di bellezza, ma nella nuda verità del suo essere, valorizzando ogni momento di gioia e di dolore rimasto impresso nella sua esistenza.

Un altro genere di storia racconta anche del femminicidio che è soprattutto un assassinio, un annullamento della vita posto in atto tra esseri viventi, un’espressione drammatica di una relazione non vissuta degnamente alla pari, ma come dominanza e sottomissione.

Perciò torno a quel Lato B inteso semplicemente come “l’altro”: A e B, io e l’altro, all’interno di una dicotomia in cui applicare gli stessi valori individuali, annullando attraverso il dialogo paritario qualsiasi sterile metro di misura, se non per i metri cubi di felicità" (testo di Alice Traforti).

Ingresso gratuito

Orari: 9.00-12.00 + 16.00-19.00, da lunedì a sabato - Chiusura lunedì mattina, domenica e festività 8, 25, 26 dicembre.

Sede: Spazio Rizzato - Marano Vicentino - Piazza Silva 65 - Accesso dall’ingresso principale di Ottica Rizzato.

Contatti: 0445.623323 - spaziorizzato@gmail.com

Sito Web Ufficiale: www.otticarizzato.com/spazio-rizzato - hashTag ufficiali_ #LatoB #spazioRIZZATO

