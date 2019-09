L’OSPITE ILLUSTRE. MOSES AND THE EGYPTIANS: il capolavoro di Jean-Michel Basquiat a Palazzo Leoni Montanari

Un'opera di Basquiat arriva a Vicenza. “Moses and the Egyptians” in prestito alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari dal Museo Guggenheim di Bilbao.

Nell’ambito delle iniziative per i 20 anni dell’apertura della prima sede museale di Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari accolgono dal 14 settembre un ospite d’eccezione: il capolavoro di Jean-Michel Basquiat Moses and the Egyptians, proveniente dal Museo Guggenheim di Bilbao.

Giovane stella dell’arte contemporanea americana, Jean-Michel Basquiat contribuì a trasferire la street art dalle strade di Manhattan e Brooklyn alle grandi gallerie e ai principali musei internazionali. Il prestito straordinario dal Guggenheim di Bilbao consente di portare a Vicenza un’opera di grande importanza nella storia dell’artista, realizzata in un anno – il 1982 – in cui nascono alcune tra le sue creazioni più belle.

Basquiat, nato a Brooklyn il 22 dicembre 1960, a soli ventidue anni espone già al MoMA di New York e sempre nel 1982 è il più giovane dei 176 artisti invitati a partecipare a Documenta 7 dal curatore Rudi Fuchs. Divenuto la nuova pop star dell’arte americana, Basquiat muore a soli 27 anni, traumatizzato dalla perdita dell’amico Andy Warhol: il 12 agosto del 1988 il giovane artista perde la vita per un’overdose. È ricordato soprattutto per aver contribuito a trasferire la street art dalle strade ai più importanti musei del mondo.

Jean-Michel Basquiat, Moses and the Egyptians

"Moses and the Egyptians", dipinta da Basquiat nel 1982 insieme a un altro quadro dal titolo "Man from Naples". L' opera è di un rosa acceso, un colore appartiene gli anni ‘80. Al centro della composizione, si può distinguere il profilo di Mosè suggerito con alcune linee bianche che sembrano essere il risultato di un impulso istantaneo. Questo stesso colore non solo avvolge le gigantesche tavolette della legge, ma si estende attorno al profilo del profeta sotto forma di gocce espressive. La tavola contiene una serie di iscrizioni in una disposizione che sembra ordinata e allude ovviamente a un episodio biblico correlato alla storia dell'Africa.

L’Ospite Illustre da Bilbao, decimo appuntamento della rassegna, sarà accompagnato da un intenso programma di attività collaterali: itinerari tematici nei weekend, lo special talk con il critico d’arte Luca Beatrice, la presentazione di Downtown 81, docu-fiction su Basquiat, e la proposta street art day, in cui giovani street artists racconteranno le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari con le loro interpretazioni. Inoltre, pensate per le scuole, sono previste attività didattiche gratuite e laboratoriali con una settimana speciale dedicata alla street art.

Periodo

Inaugurazione: venerdì 13 settembre dalle 18:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30) con ingresso gratuito.

Dal 14 settembre al 3 novembre 2019.

Ingresso

– Intero: 5,00 €

– Ridotto: 3,00 €

Per informazioni sulle riduzioni e sulle gratuità ti invitiamo a visitare la sezione Informazioni.

Informazioni:

Numero verde: 800.578875