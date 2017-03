"L'Eleganza e' Frigida": corrispondenze fra poesia e immagine a Vicenza

Nell'ambito del Festival Internazionale di Poesia POETRY 2017 in Vicenza, Metamorfosi Gallery, Associazione Culturale, con Hands, spazio eventi, presentano una collettiva di artisti le cui opere sono state ispirate alla poesia Haiku della tradizione giapponese. Guest-star sarà Keiko Tanabe, artista acquarellista di fama internazionale, che insieme a Rita Bucco, Anastasia Moro, Chester Stella, Marco Borgarelli, Ornella Frigo, Amos Loffreda e Manuela Veronesi daranno vita ad un percorso visivo-poetico, in cui i versi si integrano con le immagini con l'intento di produrre una meditazione, una riflessione, come è proprio della ispirazione dei monaci/poeti zen.

VERNISSAGE: Venerdì 24 marzo - ore 17 - Reading in musica con Valentina Cacco (violoncello) e Stefano Presi (voce) - Corrispondenze tra poesia e immagine prendono corpo nello scambio continuo tra improvvisazioni musicali ispirate alle atmosfere orientali e testi haiku

FINISSAGE: Domenica 9 aprile - ore 18 - Lezione d'autore con Giangiorgio Pasqualotto - Rapporto tra filosofia zen e testo haiku: prezioso concentrato di saggezza che si realizza nella grazia fredda e silenziosa dell'essenziale.

L'ELEGANZA E' FRIGIDA: aperta dal 24 marzo al 9 aprile da martedì a domenica ore 15:30 - 19:30

