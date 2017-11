根源 | konghen | origine: personale di Toyomi Nara - a cura di francesca rizzo

Konghen 根源 | Origine - Personale di Toyomi Nara a cura di Francesca Rizzo

L'artista giapponese Toyomi Nara espone in questa personale le ultime ricerche artistiche. Nel suggestivo ambiente di Laboratorio 09, bottega artigianale di cornici e luogo di cultura, si susseguono dipinti dai profondi temi proposti con la leggerezza dell'acquerello e la freschezza dei pigmenti naturali.

Nella serie "天心" ( ten shin ) Il centro del cielo, si respira la spensieratezza della libertà dei bambini che giocano con corde collegate al cielo. Nel grande e unico cielo azzurro ogni creatura si trova collegata.

Nella serie "Il filo rosso e la corda bianca" si alterna il dialogo dell'anima tra il mondo spirituale e quello materiale, rosso, dell'amore. Si possono ammirare poi piccole opere su carta, preziose miniature, che vedono protagonista la neve e il suo magnifico silenzio: tutto si risolve nel bianco ovattato e puro della neve che tutto copre e invita l'osservatore ad uno sguardo interiore.

Nella serie "身土不二" ( mi do fu ji ) Il nostro corpo tra anima e materia, le immagini fluttuanti di bambini, in candide vesti, ravvivano le tele segnate da enormi radici e da cellule vegetali: ogni organismo è legato alla terra e da essa ricava il nutrimento. In una sensibilità tutta orientale, dolce e pacata, il sonno puro dei piccoli è cullato da una musica lieve, tra il pulsare vitale della natura. Il girotondo lento e senza fine dei bambini attorno al grande albero ricorda il ritmo ancestrale della vita nel suo dialogo con le generazioni passate, nella consapevolezza che la terra accoglie il passo dell'uomo di oggi come quello di ieri. Uno sguardo al passato, quindi, e alle proprie origini, Konghen ( 根源 ).

Toyomi Nara è nata infatti a Tokyo, dove ha frequentato l’Accademia d’Arte, ma da diversi anni risiede a Vicenza. I suoi dipinti sono eseguiti con una particolare tecnica della tradizione giapponese in uso dal XVI al XIX secolo, in cui i pigmenti naturali vengono diluiti in colle animali su preziosa carta di riso applicata su tela. La lentezza del procedimento, la precisione e la ritualità nella ripetizione del gesto di stesura delle velature, sono gli ingredienti dei suoi armoniosi fondi. I colori e i supporti pregiati, essendo difficili da reperire in Italia, provengono direttamente dal Giappone.

Un ponte quindi tra Oriente ed Occidente.

ELENCO MOSTRE