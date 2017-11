"Io Nei Miei Scarabocchi" a Sossano

Sabato 11 novembre alle 16.30 verrà inaugurata la prima mostra personale "Io Nei Miei Scarabocchi" di Giulia Zarantonello nella sala del piano terra al municipio di Sossano in via Roma con idee ed emozioni in opere pittoriche. L’esposizione rimarrà aperta fino al 2 dicembre.

L’evento è organizzato da Sossano Arte con il patrocinio comunale dell’assessorato alla cultura e allo spettacolo e con la collaborazione delle biblioteca civica. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10 – 13 / sabato 8.30 – 13 / su appuntamento allo 340.1435323. Info: sossanoarte360@gmail.com.

