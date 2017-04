Martedì 2 maggio alle 15.30 si terrà a Vicenza l'iniziativa "Invasioni Digitali" al Museo del Risorgimento e della Resistenza per diffondere nella rete virtuale le bellezze storico-artistiche del territorio. Per il quinto anno consecutivo ritornano nel capoluogo berico le “Invasioni Digitali”, nate nel 2013 sul web e diventate virale in pochissimo tempo, con lo scopo di diffondere il patrimonio culturale nel mondo di internet e dei social network. Nel 2016 i protagonisti delle "Invasioni Digitali" a Vicenza erano stati i palladiani Palazzo Chiericati e Teatro Olimpico. Questa volta la sede dell'“invasione” sarà il Museo di Villa Guiccioli sul tema “Il colore delle lacrime. Le forme di rappresentazioni figurative nella Grande Guerra”.

Gli “invasori” saranno condotti alla scoperta del museo e delle sue collezioni. La visita, della durata di un'ora e mezza circa, percorrerà le tappe più significative degli ultimi 200 anni di storia vicentina e in particolare del primo conflitto mondiale, attraverso i documenti e le testimonianze conservate nelle sale e nei magazzini del museo. I partecipanti, “armati” di smartphone, macchine fotografiche e videocamere, saranno invitati a scattare fotografie, girare video e condividerli sui social network con gli hashtag #museorisorgimento #invasionidigitali #museicivicivicenza #invasionidigitalivicenza.

L'ingresso è libero. Le prenotazioni possono essere fatte sul sito www.invasionidigitali.it http://www.invasionidigitali.it/invasione/il-colore-delle-lacrime-la-grande-guerra-raccontata-in-e-dal-museo/

