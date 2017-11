"Inside Outside Under Bucharest": mostra foto-etnografica allo Spazio 6

Sabato 25 novembre alle 18 verrà inaugurata allo Spazio 6 di Vicenza la mostra fotorafica "Inside Outside Under Bucharest" di Massimo Branca e Igor Marchesan con un'indagine foto-etnografica partecipativa sulla marginalità sociale a Bucarest, seguita in più di 9 mesi di vita in strada. L'esposizione sarà aperta fino a sabato 23 dicembre. Orari: 15:30 - 19:30 dal mercoledì alla domenica. Ingresso libero.

INSIDE OUTSIDE UNDER BUCHAREST. Un’odissea di tre anni. La particolare storia di una variopinta tribù di strada, che viveva in un tunnel sotterraneo. Dal 2013 al 2016 Massimo Branca e Igor Marchesan hanno seguito le storie di Bruce Lee e la sua banda, ragazzi dai 14 ai 40 anni, in gran parte orfani e cresciuti soli in un mondo in transizione. Il materiale visivo raccolto va al di là del reportage puramente giornalistico, mostrando tratti nascosti di una realtà spigolosa e violenta, ma sorprendentemente umana.

PREMI INTERNAZIONALI. Il progetto fotografico ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Prix de Public (Nuit de la Photo, 2017); Premio Best Portfolio (Kaunas Festival, 2016); l’Audience Award al Fotolumix Festival di Hannover (2016); il Gomma Photography Grant (2016); il Lucie Emerging Scholarship (2015); Magnum Photos 30 Under 30s (2015); Photocrati Fund for Humanitarian Photography (shortlisted 2014)

PRECEDENTI MOSTRE: 2017 FotoHaus Paris/Berlin, Arles (France) - 2017 Freundeskreis Willy Brandt-Haus, Berlin (Germany) - 2017 Nuit de la photo, La Chaux-de-Fonds (Switzerland) - 2016 Antiruggine, Castelfranco Veneto (Italy) - 2016 Bushwick Community Darkroom, New York (USA) - 2016 Kaunas Festival, Kaunas (Lithuania) - 2016 Les ateliers de Couthures (France) - 2016 Lumix Festival, Hannover (Germany) - 2016 Social PhotoFest, Perugia (Italy) - 2015 OrganVida Festival, Zagreb (Croatia) - 2015 Photography Show, Birmingham (England)

Contatti e Sito Web: mb.fotosocial@gmail.com - insideoutsideunderbucharest.com.

WORKSHOP FOTOGRAFIA DOCUMENTARIA. Sabato 9 e domenica 10 dicembre allo Spazio 6 si terrà un workshop di fotografia documentaria a cura del Collettivo Fotosocial con gli autori Massimo Branca e Igor Marchesan. Iscrizioni: mb.corsofotografia@gmail.com - 339.3988227.

ELENCO MOSTRE