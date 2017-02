Ingresso gratuito a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico

Domenica 5 febbraio sarà possibile entrare gratuitamente per l'intera giornata nelle sedi di Palazzo Chiericati e del Museo Naturalistico Archeologico a Vicenza oltre che al Museo del Risorgimento e della Resistenza, in cui si può accedere gratuitamente in tutte le giornate di apertura dal 2 gennaio. L'iniziativa si ripeterà anche per le successive domeniche a ingresso gratuito: 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 6 agosto, 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre. Nel corso della prima domenica di apertura gratuita i visitatori avranno l'opportunità di avere una guida d'eccezione al nuovo allestimento. Il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci sarà presente a Palazzo Chiericati il 5 febbraio dalle 10 alle 12. Palazzo Chiericati e il Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti con i consueti orari dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30): l'accesso sarà possibile fino alla capienza massima consentita. A Palazzo Chiericati si potrà visitare gratuitamente anche la mostra "Ferro, Fuoco e Sangue! Vivere la Grande Guerra" al piano interrato. Il Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata alle 16.30). I visitatori si potranno presentare direttamente alla singole sedi museali. Tra le nuove iniziative promosse dall'assessorato alla crescita del comune di Vicenza è prevista l'apertura serale di Palazzo Chiericati il terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24, a partire dal 17 febbraio.

"La scelta di rendere gratuito l'ingresso nella prima domenica di ogni mese ha l'obiettivo di aiutare sempre più persone ad avvicinarsi all'arte e alla storia del nostro territorio - ha dichiarato il vicesindaco e assessore comunale alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci -. Rappresenta anche una forma di democrazia partecipativa, perché agevola l'accesso di tutti i cittadini a un patrimonio che appartiene a tutti e che è importate conoscere e amare. Per alcune ore di domenica mattina mi metterò a disposizione dei cittadini e dei visitatori per raccontare loro il nuovo Chiericati e i suoi tesori".

ELENCO MOSTRE