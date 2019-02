Inaugurazione Mostra States of Mind

Venerdì 1 febbraio inaugura la mostra STATES OF MIND PRIZE



Esposizione collettiva delle opere dei 15 artisti finalisti della prima edizione del Premio di arte contemporanea STATES OF MIND_PRIZE, dedicato agli UNDER 35.

Il Premio, ideato da Petra Cason con Gli Stati della Mente e Laboratorio Arka, è realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, avvalendosi del patrocinio di PAV – Parco Arte Vivente (Torino), dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa (Venezia), e del Comune di Vicenza.



La selezione delle opere finaliste è stata svolta dai giurati Simona Bordone, Orietta Brombin, Riccardo Caldura, Gabi Scardi e Luigi Viola.



In mostra saranno esposte le opere degli artisti:

Camilla Alberti

Fulvio Ambrosio

Martina Antonioni

Alisia Cruciani

Cristina Cusani

Chiara Enzo

Giovanni Ferrara

Aischa Gianna Müller

Matteo Pizzolante

Eleonora Quadri

Fabio Ranzolin

Nuvola Ravera

Eleonora Roaro

Michele Tajariol

Matteo Vettorello



Le opere selezionate saranno esposte dal 1 al 17 febbraio presso lo storico Palazzo Valmarana Braga a Vicenza.



In occasione dell’inaugurazione sarà Barbara Fragogna, direttrice della galleria d’arte torinese partner del concorso Fusion Art Gallery / Inaudita, in accordo con la giuria, a decretare il vincitore in occasione dell’inaugurazione della mostra.

Verrà invece assegnato da Petra Cason, art director del Festival Gli Stati della Mente, il Premio Speciale Nicefall dedicato alla videoarte.

_______

Ingresso gratuito.

Dalle 19.30 Viaggio sonoro a cura di

Dj Chemikangelo.

File under: Ambient / Chillout / NeoClassica / Downbeat / TripHop

_______

ORARI DI APERTURA MOSTRA

Inaugurazione 1 febbraio

Aperto dal 2 al 17 febbraio, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30

Il mercoledì, e venerdì - sabato e domenica dalle 16 alle 19.

Lunedì aperto su prenotazione per scuole e gruppi.

Info e prenotazioni 370 344 55 84 info@glistatidellamente.com



Tutti i sabati e le domeniche ore 18.30 visite guidate alla mostra con la curatrice Petra Cason