Da venerdì 28 aprile a venerdì 19 maggio si potrà visitare la mostra fotografica "Impressioni in Bianco e Nero: Una Passeggiata nella Vicenza dell'Ottocento" alla Biblioteca Bertoliana, sede di Palazzo Cordellina a Vicenza in contrà Riale 12. L’esposizione presenterà per la prima volta al pubblico 51 fotografie di Vicenza, scattate tra la metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Gli scatti delle prime campagne fotografiche nel capoluogo berico uniscono al valore documentario il gusto estetico di tagli sapienti e studiati giochi di luci e ombre. Accanto alla Basilica Palladiana, a Palazzo Chiericati, al Teatro Olimpico appaiono angoli meno noti di una "Vicenza minore", come contra’ Porti, e scorci ormai perduti, come Porta Lupia e il vecchio ponte degli Angeli, che i fotografi andavano scoprendo e frequentando, sulla scia della poetica del vero, sviluppatasi nella seconda parte del diciannovesimo secolo. Ingresso libero.

IMPRESSIONI IN BIANCO E NERO: UNA PASSEGGIATA NELLA VICENZA DELL'800: Almerico Da Schio, Ferdinando Farina, Augusto Volta, Pietro Poppi, Giovanni Corrà insieme agli studi Farina-Bolo, Bignotto-Caponero e Alinari sono stati i più importanti tra i fotografi, che hanno documentare il paesaggio urbano vicentino tra Ottocento e Novecento, segnando una tappa fondamentale nel ritratto urbano e realizzando uno straordinario monumento alla città berica. In mostra ci sarà anche il ritratto di Almerico Da Schio eseguito da Angelo Landi, nel 1930, come omaggio al pioniere della fotografia a Vicenza che, tra il 1858 e il 1861, realizzò quarantadue carte salate di architetture e ritratti di personaggi vicentini per illustrate le "Persone Memorabili in Vicenza", opera monumentale del padre Giovanni ed essenziale per lo studio delle famiglie nobili vicentine.

L'INIZIATIVA: è il risultato della campagna di crowdfunding “Dona un libro salva una foto”, promossa da Amici della Bertoliana, Leo-Lions Club Host Vicenza e Il Giornale di Vicenza, finalizzata al restauro e alla catalogazione delle fotografie storiche della biblioteca. L'evento è promosso dall'assessorato alla crescita del comune di Vicenza, dall'Associazione Amici della Bertoliana e dalla Biblioteca Bertoliana.

ORARI DI APERTURA: 10.00 - 18.00 (chiuso il lunedì).

INFORMAZIONI: www.bibliotecabertoliana.it - settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it - 0444.578210.

