"Illustrissimo" di Noma Bar fino al 20 agosto alle Gallerie d'Italia

APPUNTAMENTI ED ATTIVITA' TEMATICHE DI AGOSTO ALLE GALLERIE D'ITALIA

Dopo "Illustri Festival 2017" (27 maggio). proseguirà ancora fino al 20 agosto la mostra "Illustrissimo", la prima personale italiana dell'artista israeliano Avinoam “Noma” Bar, alle Gallerie d’Italia di Palazzo Montanari a Vicenza . L'illustratore, che vive a Londra, è autore di oltre 100 copertine e 550 illustrazioni per clienti come Time Out London, BBC, Random House, The Observer, The Economist e Wallpaper.

Verrà esposta parte della sua sconfinata produzione. Il percorso è suddiviso in 5 sezioni, come i cinque volumi della sua prima monografia - che esce in tutto il mondo in contemporanea con l’esposizione - per raccontare le 5 diverse tematiche che da sempre caratterizzano il suo lavoro:

1 - Less/More: il minimalismo come cifra stilistica di un artista in grado di scomporre e ricomporre le immagini giocando con l’osservatore attraverso l’utilizzo di simboli e forme che magistralmente utilizza per dare differenti livelli di significato alle proprie immagini. In mostra anche le illustrazioni del pluripremiato “Chineasy“, libro che insegna la lingua cinese attraverso le immagini realizzate da Noma Bar che si diverte a “raccontare” il significato dei singoli pittogrammi.

2 - Life/Death: le sue toccanti illustrazioni legate alle tematiche sociali. Serigrafie, manifesti e copertine per riviste realizzati in occasione di tragici eventi di cronaca (dagli attentati di Parigi a quello alle Torri Gemelle) e a sostegno delle battaglie di associazioni come Amnesty International e Greenpeace.

3 - Pretty/Ugly: una collezione di ritratti di politici, star del cinema, personaggi storici, creati usando elementi e simboli che ne raccontano la storia.

4 - Rough/Smooth: una raccolta di sketchbook fitti di disegni istintivi e quaderni personali, creati negli ultimi anni durante i suoi viaggi o nei momenti di pausa.

5 - In/Out: il sesso e l’erotismo visto attraverso una serie di calembour visivi per raccontare vizi, ossessioni e paure.

ORARI DI APERTURA. Da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30) - Lunedì chiuso.

BIGLIETTI: congiunto mostra e collezioni permanenti intero 5 e ridotto 3 euro - ingresso gratuito per le scuole, per i minori di 18 anni e per tutti la prima domenica del mese - Prenotazione obbligatoria per i gruppi e le scuole.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Numero verde: 800.578875 - info@palazzomontanari.com.

(nella foto sopra l'artista Noma Bar al lavoro nel suo studio di Londra)

ELENCO MOSTRE

Gallery