"Illustri Festival 2017": 3 mostre di illustrazioni in Basilica Palladiana

Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 27 maggio al 25 giugno tornerà in Basilica Palladiana a Vicenza "Illustri Festival 2017". Nel salone superiore saranno allestite le mostre "Illustri" con il meglio di 11 illustratori italiani e "Saranno Illustri", dedicata agli artisti emergenti oltre a una terza esposizione, che sarà presto annunciata. Inerente alla manifestazione le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari ospiteranno come di consueto "Illustrissimo 2017" con la personale di un artista internazionale. L'evento sostiene il concorso "Vernice Fresca", organizzato da "Bamburger Vicenza", che chiama tutti i giovani artisti fra i 18 e i 25 anni per decorare 4 panchine, che diventeranno patrimonio artistico del capoluogo berico. I progetti vincitori riceveranno in premio un viaggio a Vicenza per visitare "Illustri Festival", una copia del catalogo "Illustri" e una cena da Bamburger in compagnia dello staff. Per informazioni su come partecipare: www.bamburger.it/vernice-fresca.html

