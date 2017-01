"Il Triangolo Ermeneutico: Artista-Opera-Interprete": conversazione aperta

Venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 18, in chiusura della mostra di Iler Melioli Res Extensa presso la galleria Yvonneartecontemporanea in contrà Porti 21 a Vicenza, avrà luogo "Nel Triangolo Ermeneutico: Artista-Opera-Interprete" con una conversazione aperta tra il pubblico, l'artista Iler Melioli e il curatore Riccardo Caldura. Questa nuova personale di Iler Melioli è un progetto, che coinvolge l'ambiente della galleria pensato in continuità con le opere esposte. Il piano pittorico bidimensionale e quello scultoreo tridimensionale si fondono definendo una totalità dello spazio, che coinvolge anche l'osservatore. Questa interazione spazio-temporale tra opera e interprete viene ripresa sul piano dialogico nell'incontro di venerdì 20 gennaio. Il triangolo ermeneutico è dunque un momento successivo a quello percettivo-visivo, un momento di incontro e confronto delle idee, dei punti di vista, delle interpretazioni che investono questa diversa fruizione dell'arte. Partecipare significa fruire in modo attivo l'evento artistico, ascoltare, ma anche porre domande e proprie visioni. Nella stessa serata verrà presentato il catalogo della mostra edito da Mimesis. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per prenotazioni scrivere a yvonneartecontemporanea@gmail.com.

