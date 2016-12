Il presepe di Almisano di Lonigo: la Natività con effetti scenici e sonori

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Sotto ad un cielo stellato situato nel portico a lato della Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in via Chiesa 18, la luce della Stella Cometa illuminerà l’ingresso del presepe artistico di Almisano di Lonigo, che anche quest’anno grazie alla partecipazione e la continua passione di giovani artisti, vede la realizzazione di un presepe di 25 metri quadri, ambientato in un scenario di montagna con borghi e vegetazione floreale con continui effetti scenici e sonori. Sarà il canto del gallo a svegliare questo piccolo borgo; pian piano il sole sorgerà e darà vita ad una nuova giornata per tutti i pastori che, quotidianamente, svolgeranno le proprie attività artigianali oppure coltivando la terra o pascolando con il gregge. Successivamente verrà la notte e gli angeli andranno a portare la lieta notizia della nascita del Gesù Bambino Salvatore nato in una grotta fuori paese. Una dolce musica di sottofondo intratterrà i visitatori e sarà possibile visitare una piccola esposizione di presepi realizzati dai bambini, in particolare il presepe di Lego. Orari di apertura: dal 24 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 tutti i giorni dalle 8.30 alle 20; al 22 gennaio al 29 gennaio 2017 su prenotazione. Inaugurazione il 24 dicembre 2016 dopo la messa. Ingresso libero. Per informazioni: Emanuele 347.1421635.

ELENCO PRESEPI