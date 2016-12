Il presepe artistico di Antonio Scotton a Mussolente

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Ritorna a Mussolente il presepe artistico di Antonio Scotton, da sempre affascinato dal tema della Natività. L'opera spettacolare è curata in ogni dettaglio: il paesaggio e le scene di vita quotidiana vengono arricchiti anno dopo anno, sorprendendo i visitatori per un capolavoro unico. La rappresentazione della Natività di Gesù viene inserita nella semplicità della vita di Betlemme, che scorre placida tra il giorno, quando i personaggi del presepe si animano e si occupano delle loro attività (dal tessitore all’arrotino, dal pescatore alla lavandaia), e la notte, quando il crepuscolo fa comparire le prime stelle nel cielo e sulla terra tornano a regnare la pace e il riposo. Gli effetti visivi e sonori, il succedersi degli eventi atmosferici e la magia dei personaggi animati meraviglieranno grandi e piccini, che riscopriranno l’emozione del vero presepe tradizionale. La nuova location è stata concessa dall’Azienda Eger presso gli uffici in via Tenente Eger 20 a Mussolente. Orari di apertura: dal 23 dicembre al 5 febbraio 2017 tutti i giorni festivi dalle 10 alle 17; fino al 6 gennaio 2017 anche i giorni feriali dalle 14 alle 17. Per informazioni: Francesco 333 6943894 - francesco.sandro@gmail.com; Antonio 335 294308.

ELENCO PRESEPI