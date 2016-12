Il magico "Presepe di Bariola" a Sant'Antonio di Valli del Pasubio

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "Natale 2016 ed Epifania 2017", il “Magico Presepe di Bariola” riaprirà sabato 24 dicembre 2016 in contrada Bariola a Valli del Pasubio subito dopo la messa di Natale delle 21 nella vicina parrocchia di Sant’Antonio. Allestito dall’associazione “Gruppo Amici del Presepe di Bariola” (nata nel 2012 dopo alcuni anni di intensa attività e crescente passione per il Natale e la cultura delle tradizioni valligiane) il "Presepe di Bariola" è unico nel suo genere e lo scorso anno ha richiamato in un mese più di 15 mila visitatori. E' un presepio che vale un tesoro per presenze e valore, perché nella contrà Bariòla a quota 630 metri di altezza nel borgo montano di Sant’Antonio a Valli del Pasubio, la Natività splende da dicembre a fine gennaio nelle vecchie case, nei portici secenteschi e nei focolari neri di fuliggine. Soprattutto tra le figure del posto, presenti a grandezza naturale con l’alchimia della plastica negli angoli dell’abitato. Immagini malinconiche della civiltà rurale valleogrìna: boscaioli, contadini, falegnami, arrotini, casari e così via. Si incontrano tutti lungo il vecchio selciato, che si snoda per mezzo chilometro nei vicoli della contrada e che accompagna le scene di vita familiare nell’intimità casalinga. Come i due innamorati che si scambiano, una in camera e l’altro alla porta, languide occhiate con mamma sempre vigile. Oppure il vecchio castagno di contrà Giotti, classe 1761, che racconta secoli di storia, dalla Rivoluzione francese al Risorgimento e alle guerre mondiali. Il presepe di Bariòla unisce la poesia del Natale con le delicate immagini del bambinello alla prosaica quotidianità del vivere montanaro con tanto successo. Si potrà anche donare da 2 a 10 euro per la creazione di un documentario ufficiale sul "Presepe di Bariola" sul sito internet: www.presepedibariola.it/progetto_video_creazione_presepe_7.html. Nei giorni festivi sarà attivo un servizio di assistenza al parcheggio organizzato dal gruppo alpini e inoltre tutte le domeniche di grande afflusso sarà presente un bus navetta, che porta gratuitamente i visitatori dal piazzale della Norda direttamente nei pressi del presepe (per l'arrivo dei pulman nei giorni festivi si consiglia di contattare l'organizzazione). Video amatoriale sul "Presepe di Bariola": www.youtube.com/watch?v=YV_dMzPGSIY. Per informazioni: 393.6126321 - 328.0869006 - 0445593044. Il presepe sarà visitabile fino al 31 gennaio 2017 dalle 8.30 alle 24.

ELENCO PRESEPI