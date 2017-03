"Il Legno...Non Ha Tempo" di Sergio Zanovello a Sossano

Dall'11 al 25 marzo (solo di sabato) si potrà visitare la mostra personale "Il Legno...Non Ha Tempo" dell'artista Sergio Zanovello presso Villa Loschi Gazzetta di Sossano in via Roma. Saranno esposte varie sculture in legno. Sabato 11 marzo alle 10 ci sarà l'inaugurazione della mostra con la presentazione a cura di Raffaella Zanovello: l'artista spiegherà la tecnica di decorazione e di lavorazione con intarsio e tornio. L'evento è organizzato da "Sossano Arte" con il patrocinio del comune di Sossano (assessorato alla cultura e allo spettacolo) e dell'Unione dei Comuni del Basso Vicentino. Ingresso libero. Orari di apertura: 9.30-12.30 solo sabato 11 marzo - sabato 18 marzo - sabato 25 marzo. Per informazioni: sossanoarte360@gmail.com.

