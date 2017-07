"Il Fare Artigiano": esposizione dei fotografi CNA Vicenza a Marano Vicentino

Dal giovedì 5 a domenica 8 ottobre 2017 a Marano Vicentino ci sarà l'esposizione dei fotografi CNA Vicenza "Il Fare Artigiano" all'interno della 45° Mostra dell'Artigianato Alto Vicentino MAAV con scatti selezionati per cercare fissare la componente umana e personale nascosta dietro ad ogni piccolo grande capolavoro manifatturiero. Un racconto di artigiani, ma fatto da artigiani. L'iniziativa è gratuita.

STORYTELLYNG ARTIGIANO. Un progetto nato per raccontare la passione dei mestieri manuali attraverso le immagini, innescando un vero e proprio processo di storytelling artigiano, sviluppato attraverso la fotografia.

CONCORSO. Saranno ammessi al concorso-esposizione solo i professionisti regolarmente iscritti al Registro Imprese della Regione Veneto per creare un legame tra fotografo e fotografato, rinforzato dal comune modo di approcciarsi alla propria professione, con passione, cura del dettaglio, esperienza e professionalità. Ciascun fotografo potrà presentare da una a tre immagini (fino al raggiungimento complessivo di massimo 24 fotografie), indicando la priorità di esposizione. Saranno ammesse solamente foto e immagini a tema di fotografia creativa sul lavoro artigiano, da inviare entro il 1 settembre alla segreteria organizzativa: photo@cnavicenza.it.

REGOLAMENTO. Le anteprime delle immagini che presenteranno al concorso, in formato digitale (formato: jpg; dimensioni: 10X15 cm; definizione min. 350 dpi), possono essere presentate immagini a colori o in bianco e nero. Non saranno accettate composizioni fotografiche. A chiusura del periodo di adesione, verrà comunicato il numero di immagini che saranno esposte; le foto ammesse dovranno essere consegnate alla segreteria organizzativa entro il 20 settembre, in formato 45x30 o 30x45 o 45x45 stampate su forex bianco 50 x 50 da 10 mm (bordo naturale bianco) con foro centrale in alto al centro. Le foto dovranno essere impaginate nella gabbia fornita dall'organizzazione, che riporterà il titolo dell'iniziativa e il logo degli organizzatori. Nello spazio definito dovranno essere riportati il titolo della foto e i crediti fotografici (nome e cognome del fotografo).

VOTA LA FOTO E VINCI. I visitatori, che avranno accesso libero allo spazio espositivo, potranno votare le foto più belle, con la possibilità di essere estratti per vincere 3 premi messI a disposizione da MAAV.

FOTOGRAFI DI CNA VICENZA. I fotografi CNA Vicenza sono la categoria che raggruppa professionisti artigiani associati con sede in tutto il territorio della provincia berica. Il mestiere promuove e coordina attività di rete per la categoria, avviando progetti di formazione o iniziative per favorire la visibilità del comparto. Il portavoce di mestiere per CNA Vicenza è il fotografo Luca Andolfatto di Montecchio Maggiore.

ORARI DI APERTURA: 20:00 - 23:00 Giovedì 5 ottobre; 16:00 - 23:00 Venerdì 6 ottobre; 9:00 - 23:00 Sabato 7 e domenica 8 ottobre

INFORMAZIONI: www.mostraartigianatoaltovicentino.it

