Icone Sovietiche: "Lessico Fondamentale" di Grisha Bruskin alle Gallerie d'Italia

Dal 18 ottobre al 15 aprile 2018 le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza in contra’ Santa Corona 25 ospiteranno la mostra "Icone Sovietiche" con 2 grandi dipinti di Grisha Bruskin (Mosca, 1945), un dittico intitolato Fundamental’nyj Leksikon (Lessico Fondamentale 1985-1990 - Olio su tela - 220 x 304 cm. - Collezione Shalva Breus), un capolavoro che non è mai stato esposto nella sua interezza, nemmeno in Russia. Le due tele presentano ognuna 128 personaggi, 256 figure per l’intera opera: tutti monocromi in bianco, che traggono ispirazione, tra molte altre risonanze, dall’importanza e dalla pervasiva diffusione della statuaria in Unione Sovietica.

INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI E SCULTURE IN PORCELLANA E BRONZO. La mostra presenta inoltre una significativa selezione di disegni preparatori alle tele e 2 gruppi di piccole sculture, realizzate in seguito, in porcellana (25 pezzi) e in bronzo (49). Nel percorso espositivo anche 3 installazioni multimediali sull’universo visivo sovietico delle icone. Per la 1°volta il passaggio dalla bidimensionalità di Lessico Fondamentale alla tridimensionalità degli importanti progetti, che Bruskin ha concepito e realizzato dopo il crollo dell’URSS, viene trasfigurato dall’artista in una affascinante dimensione "archeologica".

LE ATTIVITA' COLLATERALI. Numerose le attività collaterali per approfondire i temi della mostra dai tradizionali laboratori alle visite guidate e agli incontri arte/musica fino ai workshop fotografici e ad una maratona cinematografica oltre ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, realizzati con l’ausilio dei curatori, insieme ai liceali nelle vesti di mediatori culturali alla domenica per rispondere alle domande dei visitatori.

PREZZO RECORD ALLA PRIMA ED UNICA ASTA INTERNAZIONALE RUSSA. Nella storia dell’arte russa del '900 "Fundamental’nyj Leksikon" in occasione della prima e unica asta internazionale in Unione Sovietica, bandita da Sotheby’s a Mosca il 7 luglio 1988, fu una delle due tele fu battuta per una cifra record, generando una svolta definitiva all’interno del panorama artistico russo, fino a quella data privo di uno sbocco nel mercato ufficiale.

LESSICO FONDAMENTALE: DIPINTO EPISTOLARE PER GLI UOMINI DEL FUTURO. In Lessico Fondamentale ogni personaggio, colto di tre quarti, rappresenta un archetipo del mito ideologico sovietico (il pioniere, l’operaio, il soldato ecc.); tutti i volti mostrano una stessa espressione, con uno sguardo vuoto in avanti. Ciascuna figura reca tuttavia degli accessori, dipinti in tonalità molto accese, che ne fissano il ruolo all’interno della società - e della mitologia - sovietica. L’artista ha rappresentato insomma l’aspetto apparente di un’umanità irrigidita, di un regime che pareva destinato a durare all’infinito e che invece collassò pochi anni dopo. Bruskin stesso ha definito il suo dittico «un dipinto epistolare per gli uomini del futuro».

IL DITTICO RIPRENDE IL CICLO DELLE FESTE LITURGICHE NELLE ICONE RUSSE. La struttura del dittico riprende quella dei menologi (dal greco menologion, “mese” e “discorso”): le icone che, dal X secolo, raffigurano l’intero ciclo dei santi e delle feste liturgiche, e che per questo vengono considerate come icone-calendario. Alcuni esempi (due dei quali in mostra) sono presenti all’interno della collezione Intesa Sanpaolo di icone russe, conservata alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale della Banca a Vicenza. Lessico Fondamentale li ricorda non solo da un punto di vista formale, ma anche concettuale, anche se i santi e le feste religiose sono sostituiti dagli operai, gli atleti, i funzionari, i cosmonauti ecc.

ORARI DI APERTURA: Da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30) - Chiuso il lunedì.

BIGLIETTI: Intero: 5 euro - Ridotto 3 euro - Gratuito per le scuole, ragazzi Under 18 oltre alla prima domenica del mese per tutti i visitatori - Prenotazione obbligatoria per i gruppi e le scuole

CONTATTI: Numero verde: 800.578875 - info@palazzomontanari.com

INFORMAZIONI: www.gallerieditalia.com/it/vicenza/

ELENCO MOSTRE