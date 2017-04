"I Fiori che non appassiscono": opere in legno smaltato a Sossano

Fino al 7 maggio si potrà visitare la mostra personale "I Fiori che non appassiscono" di Leonardo Passuello con una raccolta di opere in legno smaltato al municipio di Sossano in via Roma. Inaugurazione sabato 8 aprile. Orari di apertura: da lunedì a venerdì 10-13 e sabato 8.30 -13. Apertura straordinaria domenica 7 maggio per "Sossano in Fiore 2017". Ingresso gratuito. Per informazioni: sossanoarte360@gmail.com.

