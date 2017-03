"HON: Libro dell’Artista": arte contemporanea italo-giapponese a Vicenza

Venerdì 17 marzo alle 18 presso Palazzo Cordellina di Vicenza in contrà Riale 12 il festival di cultura giapponese "Haru No Kaze: Vento di Primavera" (17-26 marzo) prenderà il via con l'apertura della mostra d’arte contemporanea "HON: Libro dell’Artista" a cura del Sakurai Art Sistem e di Maurizio Colombo per un incontro dell'arte italiana con quella nipponica. La parola "Hon" significa libro nella lingua giapponese. Verranno esposte le opere di 6 artisti italiani e giapponesi: Norio Kajiura, Yoshiko Suzuran, Shinya Sakurai, Vittorio Valente, Giampaolo Truffa, Marco Cordero. Inoltre la kermesse culturale nipponica prevede un ricco programma con numerosi appuntamenti nel weekend dal 17 al 19 marzo. L’esposizione a ingresso libero rimarrà aperta fino a domenica 26 marzo. Orari e giorni di apertura: sabato 18 e 25 marzo più domenica 19 e 26 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30; da martedì 21 a venerdì 24 marzo: dalle 17.30 alle 19.30. Lunedì chiuso.

LIBRO DELL'ARTISTA: "Il Libro dell'artista non ha bisogno di avere "parole" nella propria lingua per essere compreso...Il "Libro dell'Artista" vive di parole che arrivano dal proprio interiore e possono essere lette da ognuno. Come un libro è scritto con la lingua comprensibile per ognuno, il “Libro d’Artista” è un libro in cui le immagini sono il linguaggio che arriva a tutti, permettendo l’incontro tra gli esseri" (curatore della mostra).

