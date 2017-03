Gli eventi del weekend di "Oltre l'Uomo" a Schio

Alla mostra Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie venerdì alle 17.30, sabato e domenica alle 11 ci sarà visita guidata gratuita per fare un viaggio interattivo nella storia dell'ingegno e della tecnologia. Sabato 25 marzo alle 16.30 ci sarà il laboratorio interattivo "Led a Gogò" per bambini dai 5 anni in su. Il 25 marzo è passato alla storia per invenzioni come la Tv nel 1925 e la progettazione del primo Space Shuttle Columbia nel 1979. Gli iscritti al laboratorio si metteranno alla prova con led, cavi e colori e realizzeranno un biglietto elettrizzante.

