Dal 18 marzo al 14 maggio si potrà visitare la mostra temporanea "Gli Autori della Grande Guerra: D’Annunzio, Hemingway, Ungaretti" al Museo Hemingway in Villa Cà Erizzo di Bassano del Grappa in via Cà Erizzo 19. L'esposizione vuole aiutare il visitatore, in particolare i ragazzi delle scuole, che s’impegnano ad affrontare con lo studio tali autori, ad approfondire alcune tematiche e a conoscere i luoghi descritti nelle poesie o nei racconti.

GLI AUTORI DELLA GRANDE GUERRA: Gabriele d'Annunzio, Ernest Hemingway e Giuseppe Ungaretti hanno vissuto da protagonisti gli anni della prima guerra mondiale, condividendo e trasmettendo con la loro penna le sensazioni e le sofferenze di cui sono stati testimoni. Attraverso le immagini degli autori e dei territori, tramite parole, racconti e poesie di questi grandi personaggi che hanno descritto la storia, si potrà approfondire e comprendere meglio quale è stato il loro coinvolgimento del conflitto.

ORGANIZZAZIONE: attraverso la fattiva collaborazione di importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la Fondazione del Vittoriale degli Italiani, il Museo Hemingway e della Grande Guerra di Bassano del Grappa, il Parco Ungaretti di Sagrado, è stato realizzato un semplice ma esaustivo percorso di immagini, di storia ed emozioni. L'evento è organizzato dalla Fondazione Luca in collaborazione con il Gruppo Ermada ed il Museo Hemingway e della Grande Guerra



MUSEO HEMINGWAY IN VILLA CA' ERIZZO: la villa nel 1918 fu residenza della sezione Uno delle ambulanze della Croce Rossa Americana. Tra i volontari autisti c’era anche Ernest Hemingway, il cui racconto La scomparsa di Pickles Mc-Carty, prende le mosse proprio da Ca Erizzo e dagli Arditi ch’erano ivi pure accantonati.

ORARI DI APERTURA: sabato e domenica 9.30 -13.00 e 15.00 -18.30 / martedì - venerdì su prenotazione per gruppi e scuole.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 0424.529035 - info@villacaerizzoluca.it.

