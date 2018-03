Giornate Fai di Primavera 2018: tutti i luoghi visitabili a Vicenza e provincia

FAI (Fondo Ambiente Italiano): per tutto l'anno organizza eventi per valorizzare il paesaggio, i luoghi, i monumenti, i capolavori d’arte italiani, che custodiscono e raccontano la storia, la memoria e la cultura del nostro paese, affinchè non vengano dimenticati, ma siano protetti e rispettati per sempre. In questi anni questo evento unico in Italia ha contribuito a ricostruire un ponte tra i 9 milioni di persone, che hanno partecipato e il territorio in cui vivono attraverso la riscoperta luoghi speciali, dove è scritta la storia e l'identità nazionale.



APPRENDISTI CICERONI: progetto rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Gli studenti, a conclusione di un percorso di formazione svolto con il supporto dei loro insegnanti e dei delegati FAI, accompagneranno i visitatori alla scoperta di alcune dei luoghi aperti in occasione delle Giornate FAI di Primavera, raccontando le storie che custodiscono.

I luoghi visitabili a Vicenza e provincia:

VICENZA : Palazzo Thiene Bonin Longare ​ - Corso Palladio, 13 - orario : Sabato: 15:00 - 18:30 (ultimo ingresso 17:00) Domenica: 09:30 - 12:30 - 14:30 - 18:30 (ultimo ingresso 17:00)

NOVE (VI) : Palazzo Baccin​ ​ - Via Munari, 22, NOVE (VI) - orario : Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Mulino Pestasassi Stringa​​ ​ - Via Munari, NOVE (VI) - orario : Sabato: 15:30 - 18:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 - 14:30 - 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Museo della Ceramica - Piazza Giuseppe De Fabris, 5, NOVE (VI) - orario : Sabato: 14:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00) Domenica: 09:30 - 12:30 - 14:30 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Manifatura ceramiche Antonibon, ora Barettoni - Via Molini, 7, NOVE (VI) - orario : Sabato: 15:00 - 18:30 (ultimo ingresso 17:00) Domenica: 09:30 - 12:30 - 14:30 - 18:30 (ultimo ingresso 17:00)

SCHIO (VI) : Fabbrica Alta​ - Via Pasubio, SCHIO (VI) - orario : Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)