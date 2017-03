Giornata delle Dimore Storiche 2017: ingresso gratuito al Castello di Thiene

Domenica 21 maggio è in programma la "Giornata delle Dimore Storiche 2017", dedicata alla scoperta del grande patrimonio storico-architettonico e paesaggistico italiano grazie all'iniziativa annuale promossa dall’Associazione delle Dimore Storiche Italiane con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'evento coinvolgerà oltre 250 fra le più affascinanti residenze d’epoca italiane. Il Castello di Thiene (gioiello gotico del XV secolo) apre gratuitamente le porte ai visitatori anche quest’anno con appuntamenti da vivere dentro le sue mura. Un’occasione per visitare il castello insieme a Viridalia con attività culturali sul tema del vivere secondo natura, la partecipazione di Società Italiana Arboricoltura sez. Veneto, Veneto Agricoltura Agenzia Regionale per l’Innovazione nel Settore Primario, con l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro degli studenti di Istituto Tecnico “A. Ceccato” Thiene e Istituto Agrario Corazzin di Piavon di Oderzo. Si richiede registrazione all’ingresso oppure on line. La partecipazione alle attività è a numero limitato ed è consigliata la prenotazione. Per prenotazioni e info: 329.8541962 info@castellodithiene.com - www.castellodithiene.com. Per informazioni su Viridalia viridalia.paolathiella.com - 340. 0699112. Per informazioni su Associazione Dimore Storiche Italiane: www.adsi.it.

ELENCO MOSTRE