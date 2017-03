"Fuoricentro": studio fotografico sull'area urbana industriale di Vicenza al Chiericati

Dal 25 luglio al 24 settembre il Chiericati Underground di Vicenza ospiterà la mostra "Fuoricentro", un'esposizione organizzata dal Centro di Cultura Fotografica e da Unione Collector. La mostra parte da uno studio sull’area urbana industriale di Vicenza, realizzato tramite una residenza artistica, che ha visto protagonisti fotografi di rilevanza internazionale, come Andrea e Magda, Rocco Rorandelli e Lavinia Parlamenti. Questi artisti sono stati chiamati a cogliere le trasformazioni avvenute nel corso dei decenni nel territorio industriale di Vicenza Ovest. Oggi convivono in quest’area imprese artigianali, industrie e zone residenziali in un contesto in continuo cambiamento, talvolta di difficile comprensione. "Fuoricentro" ha l’obiettivo di divenire, grazie alla fotografia d’autore, patrimonio della città e aspira a stimolare una riflessione sul futuro di una periferia dalla storia ricca e complessa, diventata ormai parte integrante del tessuto urbano. Per approfondimenti vedi: "Fuoricentro 2016". Biglietti: 7 euro intero - 5 euro ridotto - 2 euro scolaresche. Orari di apertura: dalle 10 alle 18.

